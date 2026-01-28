Δίκη για τα βίντεο στα Τέμπη: «Ο σκοπός ήταν η απόκρυψη» - Η κατάθεση του πατέρα της Μάρθης

Η δικαστική διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό διακόπηκε από την αποχώρηση των συγγενών των θυμάτων και των συνήγορών τους.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, ιδιαίτερα αποκαλυπτική υπήρξε η μαρτυρία του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης. Την ίδια στιγμή, το δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του σχετικά με το αίτημα κλήσης του Εφέτη Ανακριτή κ. Μπακαΐμη για κατάθεση, ορίζοντας τη συνέχεια της δίκης για τις 9 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, στη σημερινή συνεδρίαση ο δικηγόρος και πατέρας θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Αντώνης Ψαρόπουλος ξεκίνησε αναλύοντας το ιστορικό της επικοινωνίας του εφέτη ανακριτή με τον ΟΣΕ για την προσκόμιση του βιντεοληπτικου υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο κ. Ψαρόπουλος κατέθεσε στη συνέχεια πως ζήτησε εγγράφως από τον εφέτη ανακριτή να παραδοθεί όλο το βιντεοληπτικο υλικό από τις 29 Μαρτίου του 2023 προσθέτοντας πως στις σχετικές παραγγελίες του ανακριτή προς τον ΟΣΕ αναφέρεται η παράδοση του υλικού και από το σημείο φόρτωσης της εμπορικής.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του επεσήμανε πως με βάση την πραγματογνωμοσύνη για την ανάκτηση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής από τους σκληρούς δίσκους των καταγραφικών υπήρχε η δυνατότητα ανάκτησης του υλικού από 21 έως 31 ημέρες.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα γεγονότα του Νοεμβρίου του 2024 όταν διαπίστωσε πως στο βιντεοληπτικό υλικό που έστειλε ο ΟΣΕ δεν συμπεριλαμβάνονταν ο Εμπορευματικός Σταθμός Θεσσαλονίκης. Η αρχική του υποψία όπως κατέθεσε δημιουργήθηκε όταν είδε ξανά τα καρέ που κατάφερε να ανακτήσει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στα οποία συνειδητοποίησε ότι απεικονίζονταν ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης και όχι ο Εμπορευματικός.

Απαντώντας σε ερώτηση της εισαγγελέως σχετικά με τον λόγο που ο ίδιος θεωρεί κρίσιμο το συγκεκριμένο υλικό από τον Εμπορευματικό Σταθμό, ο πατέρας της Μαρθής είπε «Για την πληρότητα της διερεύνησης κατ’αρχήν. Το βασικότερο όμως εφαλτήριο ήταν η έκρηξη και η πυρόσφαιρα που προκλήθηκε αμέσως μετά την σύγκρουση». Ο κ. Ψαρρόπουλος επισήμανε στη συνέχεια πως το βιντεολητπικό υλικό θα βοηθούσε να μάθουν τι ήταν αυτό το εύφλεκτο φορτίο που προκάλεσε την ανάφλεξη και την φωτιά που οδήγησε στον θάνατο την κόρη του.

Πού επιρρίπτει ευθύνες ο κ. Ψαρόπουλος

Ως προς την ευθύνη των κατηγορουμένων απάντησε πως υπάρχει σίγουρα για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ και για τον νόμιμο εκπρόσωπο της Interstar και λιγότερο για τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ ο οποίος δήλωσε την παραίτηση του λίγα 24ωρα μετά το συμβάν.

«Ο σκοπός ήταν ξεκάθαρα η απόκρυψη και η καταστροφή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που είχαν να κάνουν με την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας» κατέθεσε ο κ. Ψαρόπουλος προσθέτοντας πως αν οι κατηγορούμενοι είχαν πειθαρχήσει στις εντολές του ανακριτή θα υπήρχε η δυνατότητα να ανακτηθεί το υλικό που θα αναδείκνυε τα αίτια της φωτιάς και του θανάτου 27 ανθρώπων.

Στη συνέχεια ο κ. Ψαρόπουλος δέχτηκε τις ερωτήσεις από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορο συγγενών θυμάτων κα Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η κα Κωνσταντοπούλου στάθηκε στο θέμα της αιτίας θανάτου της κόρης του με τον κ. Ψαρόπουλο να απαντά πως είχε δοθεί η εντολή να μην ανοιχτούν τα φέρετρα επισημαίνοντας παράλληλα πως δεν είχε μείνει ικανοποιημένος με την «απανθράκωση» ως αιτία θανάτου.

Η εξέταση του κ. Ψαρόπουλου ο οποίος προς το τέλος της σημερινής συνεδρίασης είχε φορτιστεί συναισθηματικά ανατρέχοντας στις πρώτες δραματικές μέρες μετά το δυστύχημα θα συνεχιστεί στις 9 Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία, στο εδώλιο κάθονται δύο πρώην κορυφαία στελέχη του ΟΣΕ, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος, καθώς και ο εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar Security, η οποία είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη του δικτύου.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν την υπεξαγωγή εγγράφων και την απείθεια, με τις ευθύνες να επιμερίζονται σε φυσική και ηθική αυτουργία ανάλογα με τη θητεία και τον ρόλο του καθενός.

Το κατηγορητήριο εστιάζει σε δύο κρίσιμα σημεία:

Τη μη παράδοση στον εφέτη ανακριτή του βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, σημείο εκκίνησης της εμπορικής αμαξοστοιχίας το μοιραίο βράδυ.

Την επανεγγραφή δεδομένων στους σκληρούς δίσκους κατά τους πρώτους μήνες των ερευνών, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια κρίσιμου υλικού. Την ίδια στιγμή, οι καταγγελίες για την παρουσία φορτηγών στο Κουλούρι τα ξημερώματα εντείνουν τους φόβους για νέα προσπάθεια αλλοίωσης των πειστηρίων, ενώ οι φήμες για δημοπράτηση του χώρου από τον ΟΣΕ προκαλούν επιπλέον ερωτηματικά για τη διαχείριση της υπόθεσης.