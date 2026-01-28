Αχαΐα: Το αστυνομικό σώμα «αδειάζει»- Συνταξιοδοτείται μέσα στο 2026 το 1/6 της συνολικής δύναμης

Ένα αστυνομικό σώμα που «αδειάζει» επικίνδυνα, μια Πάτρα που μεγαλώνει και ένα αίσθημα ανασφάλειας που απειλεί να παγιωθεί.

Η Αχαΐα βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή, με τις ελλείψεις σε προσωπικό να χτυπούν πλέον κόκκινο και την Πολιτεία να καλείται να δώσει άμεσες απαντήσεις πριν η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη.

Η εικόνα που περιγράφουν οι αστυνομικοί είναι ζοφερή. Η δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. στον νομό συρρικνώνεται, οι υπηρεσίες λειτουργούν στα όρια των αντοχών τους και οι ανάγκες αυξάνονται διαρκώς, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Πάτρας, των κρίσιμων υποδομών, του εθνικού οδικού δικτύου και των ευαίσθητων περιοχών που απαιτούν αυξημένη αστυνόμευση.

H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας χτυπά ηχηρό καμπανάκι, ζητώντας άμεση και ουσιαστική ενίσχυση μέσω των τακτικών μεταθέσεων του 2026. Όπως επισημαίνει, στο thebest.gr ο γενικός γραμματέας της Ένωσης, Γιώργος Αποστόλου, η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο: «Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Η ασφάλεια των πολιτών της Πάτρας βρίσκεται σε οριακό σημείο! Με υπόμνημά μας προς τον Υπουργό και την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., απαιτούμε γενναία και πραγματική ενίσχυση στις τακτικές μεταθέσεις του 2026».