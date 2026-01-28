Αχαΐα: Το αστυνομικό σώμα «αδειάζει»- Συνταξιοδοτείται μέσα στο 2026 το 1/6 της συνολικής δύναμης

Οι ελλείψεις σε προσωπικό χτυπούν πλέον κόκκινο
Ένα αστυνομικό σώμα που «αδειάζει» επικίνδυνα, μια Πάτρα που μεγαλώνει και ένα αίσθημα ανασφάλειας που απειλεί να παγιωθεί.
Η Αχαΐα βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή, με τις ελλείψεις σε προσωπικό να χτυπούν πλέον κόκκινο και την Πολιτεία να καλείται να δώσει άμεσες απαντήσεις πριν η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη.
Η εικόνα που περιγράφουν οι αστυνομικοί είναι ζοφερή. Η δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. στον νομό συρρικνώνεται, οι υπηρεσίες λειτουργούν στα όρια των αντοχών τους και οι ανάγκες αυξάνονται διαρκώς, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Πάτρας, των κρίσιμων υποδομών, του εθνικού οδικού δικτύου και των ευαίσθητων περιοχών που απαιτούν αυξημένη αστυνόμευση.
H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας χτυπά ηχηρό καμπανάκι, ζητώντας άμεση και ουσιαστική ενίσχυση μέσω των τακτικών μεταθέσεων του 2026. Όπως επισημαίνει, στο thebest.gr ο γενικός γραμματέας της Ένωσης, Γιώργος Αποστόλου, η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο: «Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Η ασφάλεια των πολιτών της Πάτρας βρίσκεται σε οριακό σημείο! Με υπόμνημά μας προς τον Υπουργό και την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., απαιτούμε γενναία και πραγματική ενίσχυση στις τακτικές μεταθέσεις του 2026».
Τα στοιχεία που παραθέτει είναι αποκαλυπτικά. Μέσα στο 2026, 144 αστυνομικοί -περίπου το 1/6 της συνολικής δύναμης- θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Την ίδια στιγμή, η αβεβαιότητα για τις επερχόμενες ασφαλιστικές αλλαγές από το 2027 εντείνει τον φόβο ενός μαζικού κύματος αποχωρήσεων, που θα αφήσει την Πάτρα με σοβαρά κενά στην αστυνόμευση.
«Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Με το προσωπικό γερασμένο και τις ανάγκες λόγω των στρατηγικών υποδομών, αυξημένο εθνικό δίκτυο και ευαίσθητες περιοχές να εκτοξεύονται, η Πολιτεία οφείλει να δράσει τώρα», τονίζει.
Ο κ. Αποστόλου προειδοποιεί πως αν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση, η καθημερινή αστυνόμευση θα βασίζεται όλο και περισσότερο στην υπερεργασία και την αυτοθυσία των λιγοστών εναπομεινάντων στελεχών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια πολιτών και αστυνομικών.
Το μήνυμα προς την Πολιτεία, αλλά και προς τους τοπικούς φορείς, είναι σαφές: «Δεν πρέπει να μείνουμε θεατές στην υποβάθμιση της ασφάλειας του νομού μας. Καλούμε τους τοπικούς φορείς σε συστράτευση. Η αστυνόμευση της Αχαΐας δεν μπορεί να βασίζεται στην αυτοθυσία των λίγων, αλλά σε πραγματική ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό!»
