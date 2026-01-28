Ένα πανό για τους νεκρούς του ΠΑΟΚ από οπαδούς της Νάπολι

Ο ΠΑΟΚ βιώνει στιγμές βαθιάς θλίψης για τον χαμό των 7 οπαδών του στη Ρουμανία, μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στο πλευρό του συλλόγου στέκονται και οι φίλοι της Νάπολι, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Σε ανάρτηση στα social media, οπαδοί της ιταλικής ομάδας εμφανίζονται να κρατούν πανό με το μήνυμα «Αναπαυθείτε εν ειρήνη φίλοι του ΠΑΟΚ», στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα αλληλεγγύης.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και της Νάπολι συνδέονται και εξαιτίας του κοινού έτους ίδρυσης.