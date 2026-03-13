Ο Απόλλων αντλεί δύναμη από τους χορηγούς του

Μια όμορφη και ιδιαίτερα ζεστή βραδιά αφιερωμένη στους χορηγικούς συνεργάτες του συλλόγου πραγματοποιήθηκε στο Apollon Arena του Κ.Γ. Απόλλων Πατρών Πατρών, με τον σύλλογο να τιμά τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια της ομάδας.

Το Κλειστό Περιβόλας Apollon Arena γέμισε από προσωπικότητες της επιχειρηματικής και αθλητικής κοινότητας, με χορηγούς, υποστηρικτές και αρωγούς του συλλόγου να δίνουν το «παρών» σε μια βραδιά αφιερωμένη ειδικά σε αυτούς. Την εκδήλωση παρουσίασε η υπεύθυνη marketing του οργανισμού, κα. Μαρία Ορλώφ, η οποία καλωσόρισε τους εκλεκτούς καλεσμένους και αναφέρθηκε στη σημασία των συνεργασιών που αναπτύσσει ο σύλλογος. Το παρών έδωσε σύσσωμη η ανδρική ομάδα του Απόλλωνα Πατρών, σε μια βραδιά με πολλά χαμόγελα, ζεστό κλίμα και όμορφες συζητήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους που στηρίζουν τον οργανισμό.

Μοναδική και συγκινητική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε ο σύντομος χαιρετισμός του κ. Κώστα Πετρόπουλου, της μεγαλύτερης ιστορικής αγωνιστικής μορφής του συλλόγου. Ο Κώστας Πετρόπουλος εμφανώς συγκινημένος μίλησε για την ανάγκη στήριξης της ομάδας, ευχόμενος τα καλύτερα τόσο στη διοίκηση όσο και στους αθλητές.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του κ. Dirk Bauermann, πρεσβευτή του προγράμματος «ΙΣΤΟΣ» του Απόλλωνα Πατρών και υπεύθυνου του αναπτυξιακού προγράμματος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ της Γερμανίας. Ο κ. Bauermann μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την αγάπη του προς την πόλη της Πάτρας και κυρίως προς τον σύλλογο, στάθηκε στην αξία της ενότητας και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ομάδα για τη συνέχεια της πορείας της.

Τον λόγο πήραν επίσης εκπρόσωποι χορηγικών συνεργατών του συλλόγου. Συγκεκριμένα μίλησαν ο διευθύνων σύμβουλος της SENDO GREECE κ. Γαβριηλόπουλος, ο υπεύθυνος marketing και επικοινωνίας του ομίλου MY WAY HOTEL κ. Γιαχαλής και ο διευθύνων σύμβουλος της BARIS LIGHT κ. Μπαρής.

Στις τοποθετήσεις τους εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον σύλλογο, το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό για τη συνεργασία, συνεχάρησαν τον οργανισμό για την ποιοτική και αποδοτική δουλειά που έχει γίνει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και δήλωσαν τη στήριξή τους στην προσπάθεια που καταβάλλεται.

Από την πλευρά της διοίκησης μίλησε αρχικά ο πρόεδρος του Α.Σ. Απολλωνιάς Πατρών κ. Κάτσενος ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους τους καλεσμένους για την παρουσία τους και για τη διαρκή στήριξη προς τον σύλλογο.

Τέλος, την αποφώνηση της εκδήλωσης έκανε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Χριστόπουλος ο οποίος με λόγια ενωτικά αναφέρθηκε στη σημασία των συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί και στην κοινή προσπάθεια για την πρόοδο και την εξέλιξη του οργανισμού. Με συγκίνηση, ευχαρίστησε όλα τα μέλη της οικογένειας του Απόλλωνα, που καθημερινά συνδράμουν στην οργανωτική και αγωνιστική ανάπτυξη του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης παρουσίαση απολογιστικού χαρακτήρα προς όφελος των χορηγών της ομάδας, στην οποία παρουσιάστηκαν η πρόοδος, η εξέλιξη και η συνολική βελτίωση του οργανισμού, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εργαλείων προβολής και συνεργασίας που διαθέτει ο σύλλογος προς όφελος των συνεργατών του. Η βραδιά συνεχίστηκε σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, με μουσική, εκλεκτά εδέσματα, cocktails και πολλές φιλαθλητικές συζητήσεις.

Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών ευχαριστεί θερμά την εταιρεία ΦΑΚΑΛΟΣ CATERING για την άψογη επιμέλεια της τροφοδοσίας της εκδήλωσης, καθώς και όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές και αρωγούς της ομάδας που τίμησαν με την παρουσία τους τη βραδιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Απόλλωνα αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη προς όλους τους χορηγικούς συνεργάτες, εκφράζοντας την δέσμευσή του να προβάλλει με συνέπεια και δημιουργικότητα όσους στέκονται δίπλα στον οργανισμό, χτίζοντας συνεργασίες που έχουν πραγματική αξία.