Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας ΑΠΣ Σοπωτού

Σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Πάτρας, στο αγαπημένο all day café snack bar Theatraki Cafe, με τη μαγευτική θέα στη θάλασσα και στη Μαρίνα της πόλης, που διακρίνεται για την αξεπέραστη ποιότητα και την υποδειγματική εξυπηρέτηση, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΑΠΣ Σοπωτού.

Η βραδιά είχε έντονο το στοιχείο της παρέας και της οικογένειας, η φιλοξενία ήταν εξαιρετική και οι μεζέδες όπως πάντα εκλεκτοί ! Παλιοί και νέοι αθλητές μοιράστηκαν όμορφες στιγμές, συζήτησαν για το παρόν και το μέλλον της ομάδας και αντάλλαξαν εμπειρίες από την πορεία στο πρωτάθλημα της Β' ΕΣΚΑ-Η.

Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή για τον σύλλογό μας. Μετά από μια ριζική ανανέωση και την ένταξη 16 νέων αθλητών ηλικίας 17–23 ετών, δημιουργήθηκε μια νεανική και δυναμική ομάδα, που πλαισιώνεται από τους έμπειρους αθλητές μας που αποτελούν τον σταθερό κορμό του συλλόγου.

Η δουλειά ήδη φαίνεται στο παρκέ με 7 νίκες σε 10 αγώνες στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Μια πορεία που αποδεικνύει ότι η προσπάθεια, η πίστη και η ομαδικότητα μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια και την επιτυχία ! Η συνέχεια αναμένεται πιο συναρπαστική αφού όλες οι ομάδες εμφανίζονται ανανεωμένες και το πρωτάθλημα θα έχει ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι !

Όμως για εμάς, ο πραγματικός στόχος είναι μεγαλύτερος από τα αποτελέσματα. Θέλουμε περισσότερα παιδιά στα γήπεδα, περισσότερα χαμόγελα στον αθλητισμό και λιγότερη απομόνωση πίσω από οθόνες.

Γιατί κάθε παιδί που θα έρθει στο γήπεδο για να κοινωνικοποιηθεί, να αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες του "ευ αγωνίζεσθαι" και της ευγενούς άμιλλας, να μάθει από τις ήττες και να χαρεί τις νίκες, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για τον σύλλογό μας και το κίνητρο να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας !

Σε μια εποχή έντονων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων, αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή, χαρά αλλά και ευθύνη όταν δίπλα μας στέκονται άνθρωποι που αγαπούν τον αθλητισμό, αναγνωρίζουν τις υγιείς προσπάθειες και στηρίζουν έμπρακτα το έργο μας.

Παράλληλα, καλούμε όλους όσους πιστεύουν στις βασικές αρχές του ερασιτεχνικού αθλητισμού να σταθούν αρωγοί στην προσπάθειά μας. Γιατί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελεί κοινωνικό αγαθό και ένα από τα βασικά κύτταρα της κοινωνίας μας και χρειάζονται κίνητρα και δομές ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα νέα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον αθλητισμό.

Ευχαριστούμε θερμά για την αρωγή και την υποστήριξη :

- τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου κ. Τάκη Πετρόπουλο, τον κ. Γιάννη Κόττα & τον κ. Μάκη Μοίραλη,

- την κ. Έλενα Χαλιώτη και το τμήμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών, Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας

τον μεγάλο χορηγό μας :

- κ. Αντώνη Μικελλίδη και την εταιρεία «SEASCOPE SHIPPING AGENCY LTD»,

τους χορηγούς μας :

- κ. Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου και την εταιρεία Congress World,

- κ. Φώτη Δούβρη και την εταιρεία Δούβρης Ηλ Συσκευές

- κ. Σπύρο Σκιαδαρέση και την εταιρεία Skiadaresis GreekandSweet

- κ. Ιωάννη Καραμούζη και την εταιρεία Karamouzis Οπτικά,

- κ. Σωτήρη Πιέρρο και το cafe Atout Specialty

τους γιατρούς μας :

- κ. Ανδρέα Φιλιππόπουλο, κα Φαίη Μεσίρη, κα Ιωάννα Χαλιμού και κ. Σάββα Γιακουμάκη

τους υποστηρικτές μας :

- κ. Νίκο Αθανασόπουλο και το all day café snack bar Θεατράκι στην Μαρίνα της Πάτρας,

- κ. Σπύρο Κουρή και τον ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΞΕΝΩΝΑ "ΣΟΠΟΤΟ" ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

τους χορηγούς επικοινωνίας:

- κ. Στάθη Πολίτη, το The Best Portal

- τους κ.Τρασάνη και κ. Παντελή, για την φιλοξενία τους Στα Γήπεδα της ΕΣΚΑ-Η

- κ. Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, κ Προκόπη Κόγκο, κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλο και την Εφημερίδα Πελοπόννησος

- κ Σταύρο Παναγόπουλο και την Εφημερίδα Γνώμη Πατρών

- το portal patrasevents.gr

- το Skaipatras.gr - Skai Patras 89.4

- το portal KALAVRYTAPRESS

- κ. Αλέξη Διγενή και την εφημερίδα Νεολόγος

- τον sportfmpatras

- κ. Μιλτιάδη Σπυρόπουλο & το Match Αχαΐας

- την διοίκηση της ΕΣΚΑ-Η και ιδιαίτερα την κα Κική Παναγοπούλου και τον κ. Χρήστο Κολλάρο

και τους υπεύθυνους ασφαλείας του δημοτικού γηπέδου "Παναγία Αλεξιώτισσα"

Ευχή όλων μας είναι να συμμετέχουμε σε ένα δυνατό πρωτάθλημα με στοιχεία υγιούς συναγωνισμού σε αθλητικά πλαίσια και να διακριθούν οι καλύτεροι !Η οικογένεια του ΑΠΣ Σοπωτού μεγαλώνει και συνεχίζει με πίστη, όραμα και αγάπη για το μπάσκετ. Τα καλύτερα έρχονται !