Πετρούνιας:«Ξεκινήσαμε καλά τη χρονιά -Το χρυσό κρίνεται στις λεπτομέρειες»

Ο «άρχοντας των κρίκων» έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά τη νέα του επιτυχία στην ενόργανη γυμναστική
Ο Λευτέρης Πετρούνιας με πολύ καλή προσπάθεια στο Μπακού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο Κύπελλο της ενόργανης γυμναστικής και σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ξεκίνησε πολύ καλά η σεζόν του.
«Η πρώτη θέση πάντα κρίνεται στις λεπτομέρειες και εγώ με την ομάδα μου είμαστε εδώ για να τις βελτιώσουμε» έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας σε ένα μέρος της ανάρτησής του στο instagram, μετά το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο Έλληνας κορυφαίος αθλητής της ενόργανης γυμναστικής ξεκίνησε το μήνυμα στους θαυμαστές λέγοντας «2ος στον 1ο αγώνα της χρονιάς , ξεκινήσαμε καλά και προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά».
Ο «άρχοντας των κρίκων» συνεχάρη τους Νίκο Ηλιόπουλο και Μαγδαληνή Τσιώρη για την προσπάθειά τους στη διοργάνωση.
