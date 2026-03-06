Πανηγυρική πρόκριση για Πετρούνια και τον πατρινό Ν. Ηλιόπουλο

Πανηγυρικά πέρασε στον τελικό των κρίκων ο Λευτέρης Πετρούνιας, στο παγκόσμιο κύπελλο ενόργανης του Μπακού, αφού κατάφερε να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στον προκριματικό του αγωνίσματος και θα μπει με τον αέρα του φαβορί στον τελικό του Σαββάτου (07/3).

Χάρη στην εκπληκτική εμφάνισή του στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, που του χάρισε 14,466 βαθμούς, ο Έλληνας πρωταθλητής διατήρησε την 1η θέση στους κρίκους μέχρι την ολοκλήρωση του προκριματικού.

Μαζί με τον Πετρούνια, στην οκτάδα των φιναλίστ μπήκαν κατά σειρά πρόκρισης οι JPN Kaneta Kiichi14.366, AIN2 Zaika Ilia 14.366, JPN Tanigawa Wataru 14.000, AZE, Simonov Nikita 13.966, ITA Maresca Salvatore 13.633 ARG Villafane Daniel 13.500,TUR Kosak Mehmet Ayberk 13.500

Από την πλευρά του, ο πατρινός πρωταθλητής Νίκος Ηλιόπουλος αγωνίστηκε στον προκριματικό του δίζυγου κατέκτησε την 6η θέση με 13,500 δείχνοντας ότι έχει όλες τις δυνατότητες για να φτάσει πολύ ψηλότερα στους τελικούς καθώς εκτέλεσε ένα πρόγραμμα με αρχική αξία 5.00.

Στον τελικό του δίζυγου γυναικών προκρίθηκε με την όγδοη βαθμολογία και η Μαγδαληνή Τσιώρη η οποία εκτέλεσε ένα πρόγραμμα που βαθμολογήθηκε με 12,700 με αρχική αξία 5.10 σε ένα όργανο που η ολυμπιονίκης ALG Nemour Kaylia παρουσίασε ένα πρόγραμμα με αρχική αξία 6,7 αλλά δεν απέφυγε τα λάθη και έτσι τερμάτισε στην Τρίτη θέση στον προκριματικό. Στο ίδιο όργανο αγωνίστηκε και η Ελβίρα Κατσάλη η οποία κατέλαβε την 22η θέση με βαθμολογία 11,200 και πρόγραμμα με αρχική αξία 4,8.

Στις ασκήσεις εδάφους ο Αντώνης Τανταλίδης παρουσίασε το νέο του πρόγραμμα το οποίο εκτέλεσε με ακρίβεια και με πολύ καλή βαθμολογία για την εκτέλεση 8,433 και κατέλαβε την 16η θέση με βαθμολογία 13,233 με πρόγραμμα αρχικής αξίας 5,10. Στο ίδιο όργανο αγωνίστηκε και ο Γραικός Αλκίνοος Νικόλαος με αρχική αξία 5.10 και κατέλαβε την 26η θέση με βαθμολογία 12,100.

Η οικογένεια της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας συγχαίρει τους αθλητές και τους προπονητές τους για τις επιτυχίες τους.

Στους αυριανούς προκριματικούς αγωνίζονται οι:

Ελβίρα Κατσάλη: δοκό

Σουλελέ Μιχαέλα: δοκό και έδαφος

Αντώνης Τανταλίδης: Ίππο με λαβές

Γραικός Αλκίνοος Νικόλαος : Ίππο με λαβές, και μονόζυγο

Νίκος Ηλιόπουλος : Μονόζυγο