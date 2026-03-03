Συγχαρητήρια από τον Τάκη Πετρόπουλο στους νέους Πατρινούς αθλητές που διέπρεψαν στο πρωτάθλημα πυγμαχίας U23

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος, με ανακοίνωση του εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια της Δημοτικής Αρχής στους νεαρούς Πατρινούς αθλητές πυγμάχους, αγόρια και κορίτσια, που μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εφήβων και ανδρών U23, που έγινε στην Μάνδρα, κατέκτησαν συνολικά 11 μετάλλια.

Ο Τάκης Πετρόπουλος αναφέρει ότι οι νέες αυτές επιτυχίες των αθλητών μας, αποδεικνύουν ότι η παράδοση της Πάτρας στην πυγμαχία συνεχίζεται και στέκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το άθλημα βαδίζει σε πολύ καλό δρόμο χάρη στην σοβαρή και μεθοδική δουλειά που γίνεται από τα Σωματεία, τους αθλητές και τους προπονητές τους.

Ο Αντιδήμαρχος Τάκης πετρόπουλος σημειώνει ότι παρά την υποχρηματοδότηση εκ μέρους της πολιτείας, οι αθλητές, οι προπονητές και οι σύλλογοι μοχθούν και πετυχαίνουν το καλύτερο κάνοντας περήφανη την πόλη μας.

Μετάλλια πήραν οι αθλητές:

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

65κ.: Χρυσό Μελίτα Ρεμπούτσικα (Μίλων), 54κ.: Χρυσό Ντίλιου Σοφία (Μίλων) και χάλκινο Δούβρη Χριστίνα (ΕΑΠ), 60κ.: Ασημένιο Βασιλική Σταυροπούλου (Μίλων), 45-48κ.: Χάλκινο μετάλλιο Φωτεινή Παπαδιονυσοπούλου (Άμυνα Π.), 57κ.: Χάλκινο Αγγελική Παπαδοπούλου (Μίλων)

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

45-48κ.: Χρυσό Μαρία Γεωργοπούλου (ΠΓΕ), 65κ.: Χρυσό Ουρανία Κάντζαρη (Μίλων)

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

60κ.: Χρυσό Γιώργος Πλέας (ΠΓΕ), 85κ.: Χρυσό Παναγιώτης Ντρες (ΕΑΠ), 90+κ.: Χάλκινο μετάλλιο Ιωάννης Μπαλαούρας (Άμυνα).

Συνολικά συμμετείχαν 22 πυγμάχοι με προπονητές τους Νίκο Πλέα (Παναχαϊκή), Γιάννη Χαζάπη (ΕΑΠ), Χρήστο Κλαμπανά (ΕΑΠ), Ηλία Πελεκούδα (Μίλων), Αντώνη Τσινάκη (Λεωνίδας Αιγίου), Μάκη Συναδινό (Τόφαλος) και Μάριο Καπερώνη (Άμυνα).

Σε όλους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.