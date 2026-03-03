Ο πατρινός Παναγιώτης Πανταζής σε πυγμαχική πρόκληση στη Βουδαπέστη

Ο 50χρονος Πατρινός πυγμάχος Παναγιώτης Πανταζής θα βρεθεί απέναντι στον 26χρονο Ούγγρο Zoltan Csiki σε πυγμαχικό show που θα πραγματοποιηθεί στην Βουδαπέστη.

Ουσιαστικά ο αντίπαλός του έχει τα μισά του χρόνια και αυτό από μόνο του αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον Πανταζή που έχει κάνει ρεκόρ όντας ο μόνος Έλληνας επαγγελματίας πυγμάχος που φορτώνει αγώνες στο βιογραφικό του σε αυτή την ηλικία.

Θυμίζουμε πως ανήκει πλέον στο μάνατζμεντ του ‘Heavy Boys Promotions’.



Στην προετοιμασία του ο Παναγιώτης Πανταζής έχει δίπλα του δυνατά τον προπονητή Σωτήρη Στεργίου από την Πάτρα που τον βοηθά σε όλη την διάρκεια των προετοιμασιών του, όντας δίπλα του από τα πρώτα του επαγγελματικά ματς.

Επίσης ο Πανταζής τονίζει την βοήθεια από τον Έλληνα πρωταθλητή ερασιτεχνικής πυγμαχίας, τον Αντώνη Αγγελόπουλο, με τον οποίο βάζουν γάντια στα σπάρινγκ. Τους ευχαριστεί θερμά για την συμβολή τους!

Ακόμα, όπως μας έχει ενημερώνει, ο αειθαλής Πατρινός πυγμάχος το καλοκαίρι θα κάνει και αγώνα στο Ντουμπάι και σύντομα θα σας έχουμε περισσότερα και για αυτό.

