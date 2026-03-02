Οι πατρινοί φίλοι της Λίβερπουλ έκοψαν την πίτα τους- ΦΩΤΟ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν και φέτος, για 15η σερί χρονιά, οι Πατρινοί φίλοι της Λίβερπουλ σε μια όμορφη εκδήλωση που έγινε στο στέκι τους Underdog στην πλατεία Πυροσβεστιου.

Παρακολούθησαν το νικηφόρο ματς των "κοκκινων" με αντίπαλο την Γουέστ Χαμ, ενώ οι τυχεροί της λαχειοφόρου κέρδισαν πλούσια δώρα της αγαπημένης τους ομάδας.

Και προφανως εκτός από το Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, θα τραγούδησαν και το "You'll Never Walk Alone".