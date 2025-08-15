Ράγισαν και οι πέτρες στο Άνφιλντ- Κορεό και τραγούδι από τους φιλάθλους της Λίβερπουλ για τον Ντιόγκο Ζότα

Συγκινητικές στιγμές στο Άνφιλντ

Πρεμιέρα το βράδυ της Παρασκευής για την Premier League με το ματς Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ, στο οποία τιμήθηκε η μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Πριν την έναρξη του αγώνα, οι οπαδοί τραγούδησαν πιο δυνατά από ποτέ το θρυλικό «YWNA», κρατώντας κασκόλ με το πρόσωπο του Πορτογάλου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="qme" dir="ltr"> <a href="https://t.co/oaFn7CVPn2">pic.twitter.com/oaFn7CVPn2</a></p>— Liverpool FC (@LFC) <a href="https://twitter.com/LFC/status/1956433354963759561?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="in" dir="ltr">Remembering Diogo Jota <a href="https://t.co/dxwDcqOUsX">pic.twitter.com/dxwDcqOUsX</a></p>— Premier League (@premierleague) <a href="https://twitter.com/premierleague/status/1956432209868398687?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, με όλους τους παίκτες να παρατάσσονται στο κέντρο του γηπέδου. Οι φίλαθλοι της ομάδας την ίδια στιγμή σχημάτισαν κορεό με τα χρώματα της σημαίας της Πορτογαλίας και της Λίβερπουλ, το οποίο είχε τα αρχικά του ονόματος του Ζότα (DJ) και το νούμερο της φανέλας του, το 20. Στην άλλη πλευρά της εξέδρας "ανέβηκε" κορεό με τα αρχικά του αδελφού του Αντρέ Σίλβα (AS) και το νούμερο της φανέλας του (30). Στα μάτριξ του γηπέδου εκτός από το όνομα του Ντιόγκο Ζότα, γράφτηκε και το όνομα του αδελφού του Αντρέ Σίλβα, ο οποίος ήταν και ο ίδιος ποδοσφαιριστής και έχασε τη ζωή του στο ίδιο δυστύχημα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">An impeccably observed period of silence for Diogo and Andre <a href="https://t.co/0wxIkod0XH">pic.twitter.com/0wxIkod0XH</a></p>— Liverpool FC (@LFC) <a href="https://twitter.com/LFC/status/1956431760415187081?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μάλιστα, η Λίβερπουλ έβαλε κανονικά το όνομά του στο ρόστερ της ομάδας και στο match programme, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους φιλάθλους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Diogo Jota's name in tonight's match program <a href="https://t.co/3OXlZC9dfZ">pic.twitter.com/3OXlZC9dfZ</a></p>— Adel Koraiem (@adelkoraiem) <a href="https://twitter.com/adelkoraiem/status/1956310504785227938?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>