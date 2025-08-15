Ράγισαν και οι πέτρες στο Άνφιλντ- Κορεό και τραγούδι από τους φιλάθλους της Λίβερπουλ για τον Ντιόγκο Ζότα

Συγκινητικές στιγμές στο Άνφιλντ
Πρεμιέρα το βράδυ της Παρασκευής για την Premier League με το ματς Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ, στο οποία τιμήθηκε η μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
Πριν την έναρξη του αγώνα, οι οπαδοί τραγούδησαν πιο δυνατά από ποτέ το θρυλικό «YWNA», κρατώντας κασκόλ με το πρόσωπο του Πορτογάλου.
Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, με όλους τους παίκτες να παρατάσσονται στο κέντρο του γηπέδου. Οι φίλαθλοι της ομάδας την ίδια στιγμή σχημάτισαν κορεό με τα χρώματα της σημαίας της Πορτογαλίας και της Λίβερπουλ, το οποίο είχε τα αρχικά του ονόματος του Ζότα (DJ) και το νούμερο της φανέλας του, το 20.
Στην άλλη πλευρά της εξέδρας "ανέβηκε" κορεό με τα αρχικά του αδελφού του Αντρέ Σίλβα (AS) και το νούμερο της φανέλας του (30).
Στα μάτριξ του γηπέδου εκτός από το όνομα του Ντιόγκο Ζότα, γράφτηκε και το όνομα του αδελφού του Αντρέ Σίλβα, ο οποίος ήταν και ο ίδιος ποδοσφαιριστής και έχασε τη ζωή του στο ίδιο δυστύχημα.
Μάλιστα, η Λίβερπουλ έβαλε κανονικά το όνομά του στο ρόστερ της ομάδας και στο match programme, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους φιλάθλους.
Η τραγική ιστορία του Ντιόγκο Ζότα
Ο Ντιόγκο Ζότα αγωνίστηκε στη Λίβερπουλ από το 2020 ως το 2025 και κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, δύο League Cup, ένα FA Cup και ένα Community Shield.
Με την κόκκινη φανέλα ο Πορτογάλος μέτρησε 182 ματς και 65 γκολ, ενώ ήταν διεθνής για 49 φορές, με 14 γκολ, κατακτώντας δύο φορές το Nations League το 2019 και το 2025.
Στις 22 Ιουνίου λίγες μέρες αφότου είχε πανηγυρίσει το πρωτάθλημα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, Ρούτε Καρντόσο, με την οποία ήταν μαζί από μικρά παιδιά και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.
Δυστυχώς, η καριέρα του και η ζωή του με την Ρούτε διακόπηκε από τη μοίρα, αφού ο Πορτογάλος έφυγε από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία.
Ο Ζότα ταξίδευε με το αυτοκίνητο μαζί με τον αδελφό του Αντρέ, στην επαρχία Θαμόρα στην Ισπανία, όταν έσκασε ένα λάστιχο της λαμποργκίνι τους, με αποτέλεσμα να βγει εκτός πορείας με τους δύο αδελφούς να χάνουν άδικα τη ζωή τους.
Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος συγκλονίστηκε με το γεγονός, με σωρεία ποδοσφαιριστών να τον τιμούν είτε μέσα στο γήπεδο, είτε αφήνοντας ένα λουλούδι στο μνημείο που έστησε η Λίβερπουλ έξω από το Άνφιλντ.
Φίλοι και συμπαίκτες έκαναν την εμφάνισή τους στο τελευταίο «αντίο» του Ντιόγκο και του Αντρέ, ενώ ρίγη συγκίνησης διαπέρασαν όσους ήταν παρευρισκόμενοι. Ανάμεσά τους ο Φερνάντο Σάντος, προπονητής του στην Εθνική Πορτογαλίας.
Αίσθηση προκάλεσε η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από την κηδεία, με την MARCA να αναφέρει ότι τις ίδιες μέρες ο Πορτογάλος σταρ έκανε διακοπές με πολυτελές κότερο στη Μαγιόρκα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr