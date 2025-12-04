Κολυμβήτρια σε πισίνα κάνει ύπτιο με το κινητό στο χέρι

Μια παράξενη σκηνή σε πισίνα του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, άναψε συζητήσεις στα social media σχετικά με το πόσο εξαρτημένοι έχουμε γίνει από την τεχνολογία. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα που καταγράφηκε να κολυμπά κρατώντας συνεχώς το κινητό της.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο Instagram από τη δημοφιλή σελίδα Brown Cardigan, ξεκινά με τους λουόμενους να απολαμβάνουν τα νερά της εντυπωσιακής πισίνας Bondi Icebergs στο Σίδνεϊ.

Λίγο αργότερα, η κάμερα κάνει ζουμ σε μια κολυμβήτρια η οποία φαίνεται να περιηγείται χαλαρά στο κινητό της ενώ κάνει ύπτιο.

Στο τέλος του κλιπ, η ίδια κρατά το τηλέφωνο ψηλά πάνω από το κεφάλι της, σαν να τραβά βίντεο ή selfie εν μέσω της προπόνησης.

«Ωραίο είναι να βλέπεις ανθρώπους απλώς να ζουν τη στιγμή, να μεγιστοποιούν τον χρόνο τους στην οθόνη, να μην είναι ποτέ offline και να μοιράζονται υπερβολικά κάθε πιθανό λεπτό της ζωής τους», αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευση.