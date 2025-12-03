Πάτρα: Πανηγυρίζει η ενορία της Αγίας Βαρβάρας

Τριήμερη Θρησκευτική Πανήγυρη για την Εορτή της Αγίας Βαρβάρας και του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου έχει η ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Πατρών στην οδό Σολωμού.

Η Αγία Βαρβάρα ήταν Μικρασιάτισσα Aγία και Μεγαλομάρτυς, που έζησε κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ. στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας (από το 273 έως το 306 μ.Χ.).

Όπως διαβάσαμε, η Αγία Βαρβάρα είναι Πολιούχος, προστάτιδα της Δράμας, της Αργυρούπολης και του Ρεθύμνου και ως γνωστόν είναι η Αγία προστάτιδα του Πυροβολικού σε πολλές χριστιανικές χώρες του κόσμου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της θρησκευτικής πανήγυρης, απόψε Τετάρτη 3/12/2025 στις 18.00, παραμονή της εορτής θα ψαλεί ο εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος όπου θα ιερουργήσει ο αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρακεντές, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Θα ακολουθήσει στις 22.00 ιερά αγρυπνία προεξάρχοντος του Πρωτοσύγκελου της Μητροπόλεως Πατρών, αρχιμανδρίτη π. Αρτεμίου Αργυρόπουλου, ο οποίος είναι και καθηγούμενος στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων στην Τριταία.

Ανήμερα την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 το πρωί στην πανηγυρική Θεία λειτουργία θα χοροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος που θα μιλήσει και για την Αγία Βαρβάρα ενώ το απόγευμα στις 17.30 θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός για την εορτή του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου που η μνήμη του τιμάται στις 5/12. Στον εσπερινό θα προεξάρχει ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, π. Ανδρέας Θεοδωράτος, προϊστάμενος του Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου, ο οποίος θα κηρύξει & το Θείο λόγο.

Τέλος την Παρασκευή 5/12/2025 το πρωί θα τελεστεί Θεία λειτουργία μετά Θείου κηρύγματος υπό του πανοσιολογιότατου αρχιμανδρίτη π. Χριστοφόρου Μυτιλήνη, ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως Πατρών.

Αναμένεται πολλοί πιστοί να περάσουν από την ενορία της Αγίας Βαρβάρας και να προσκυνήσουν την εικόνα της όπως και του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου, ο οποίος θεωρείται κορυφαία μορφή του μοναχισμού, που ασκήτευσε στην Παλαιστίνη από τα μέσα του 5ου έως τις αρχές του 6ου αιώνα.