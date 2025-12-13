Κρήτη: Αγωνία για την τύχη 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού που εξαφανίστηκε

Έντονη ανησυχία προκαλεί η εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, για την οποία έχει πλέον εκδοθεί Silver Alert, καθώς τα ίχνη του αγνοούνται από την Κυριακή 7/12/2205.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός, με την Ελληνική Αστυνομία να αναλαμβάνει τον συντονισμό των ερευνών. Χθες το βράδυ (12/12) ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, και μετά τη δήλωση εξαφάνισης στις αρμόδιες Αρχές, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το όχημα του 33χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ανέφερε η μητέρα του στο neakriti.gr, το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά αναζητώντας βοήθεια.

Στο σπίτι του στο Ηράκλειο Κρήτης βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρουν οι οικείοι του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,92 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.