Πάτρα: Επίθεση σε διανομέα φαγητού στη Γούβα

Καταδίωξη από την αστυνομία

Επίθεση δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής διανομέας φαγητού στη συνοικία της Γούβας, στην Πάτρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Φιλελλήνων, κοντά στην Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων φέρεται να απείλησε τον διανομέα και επιχείρησε να τον ληστέψει. Μετά το επεισόδιο, οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο, κινούμενοι προς την οδό Πανεπιστημίου.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε σε καταδίωξη του οχήματος. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

