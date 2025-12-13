Πύργος: Νυχτερινή “τρακτερωτή” πορεία αγροτών στο κέντρο της πόλης

Το βράδυ της Παρασκευής (12/12) σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας της Ηλείας – Συμβολικό κλείσιμο της κυκλοφορίας στην Πατρών
Συνεχίζουν -απτόητοι- τις κινητοποιησείς τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Ηλείας που το βράδυ της Παρασκευής (12/12) επίλεξαν έναν διαφορετικό τρόπο για να “υπενθυμίσουν” στους πολίτες τον αγώνα που κάνουν…
Αυτή τη φορά έκαναν βραδινή πορεία όταν λίγο πριν τις 9 το βράδυ διέσχισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης με τα τρακτέρ τους που με τα “επιβλητικά” κορναρίσματα τους “ξύπνησαν” την πόλη…
Η πορεία κατέληξε στην οδό Πατρών (στη συμβολή με Πετροπούλου) ενώ τα παρκαρισμένα τρακτέρ φτάνουν έως την πλατεία Ιατρίδη… ακολούθησε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται.
Σημειώνεται ότι στην Ηλεία αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να βρίσκονται στο μπλόκο που υπάρχει στον κόμβο του Πύργου, όπου προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου και στο μπλόκο που έχει στηθεί στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.
πηγη iliaenimerosi
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr