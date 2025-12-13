Πύργος: Νυχτερινή “τρακτερωτή” πορεία αγροτών στο κέντρο της πόλης

Συνεχίζουν -απτόητοι- τις κινητοποιησείς τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Ηλείας που το βράδυ της Παρασκευής (12/12) επίλεξαν έναν διαφορετικό τρόπο για να “υπενθυμίσουν” στους πολίτες τον αγώνα που κάνουν…

Αυτή τη φορά έκαναν βραδινή πορεία όταν λίγο πριν τις 9 το βράδυ διέσχισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης με τα τρακτέρ τους που με τα “επιβλητικά” κορναρίσματα τους “ξύπνησαν” την πόλη…