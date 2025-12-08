Χριστουγεννιάτικοι προορισμοί στην Ελλάδα: Τα πιο δημοφιλή θεματικά πάρκα - Σε ποιες περιοχές υπάρχουν πληρότητες

Τα «σκήπτρα» και φέτος κρατάει ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα, όπως και η Ονειρούπολη στη Δράμα

Με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων να είναι προ των πυλών και τις πόλεις και τα χωριά να βάζουν τα γιορτινά τους για να υποδεχτούν τους επισκέπτες της χειμερινής τουριστικής περιόδου σας παρουσιάζουμε τις περιοχές και τα θεματικά πάρκα που έρχονται πρώτα στις επιλογές των ταξιδιωτών. Τα «σκήπτρα» και φέτος κρατάει ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα, όπως και η Ονειρούπολη στη Δράμα ενώ σε όλους τους ορεινούς προορισμούς τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν υψηλές πληρότητες. Η μαγεία των “ξωτικών” απλώνεται και πέρα από τα Τρίκαλα Στα Τρίκαλα τα «ξωτικά» φέτος έχουν πιάσει δουλειά μια εβδομάδα νωρίτερα σε σχέση με πέρσι και ήδη, όπως αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς «Δεν πέφτει καρφίτσα ούτε τα Σαββατοκύριακα ούτε τις ενδιάμεσες μέρες των εορτών. Στα ορεινά Τρικάλων και στην ευρύτερη περιοχή, όπως Μετέωρα, Πύλη, Περτούλι, Μουζάκι και Πλαστήρα, δεν υπάρχουν δωμάτια όλα τα Σαββατοκύριακα και τα τριήμερα των εορτών. Από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου ειδικά, οι πληρότητες είναι στο 100%».

Ο Μύλος των Ξωτικών, το εντυπωσιακό θεματικό πάρκο συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες και τις καθημερινές, όπου έρχονται μαθητές με σχολικές εκδρομές. «Πέρσι είχαμε 1.230.000 επισκέπτες. Φέτος ανοίξαμε περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα, αν και ο καιρός μας ταλαιπωρεί με βροχές. Η είσοδος παραμένει δωρεάν, όπως όλα τα χρόνια, και οι ώρες λειτουργίας είναι 10 το πρωί έως 10 το βράδυ». Το θεματικό πάρκο του Μύλου των Ξωτικών, δίνει ένα ισχυρό κίνητρο και γεμίζει τα καταλύματα, όχι μόνο της πόλης αλλά και των γύρω περιοχών (ακόμα και των πιο μακρινών) που από μόνες τους έχουν τη δική τους δυναμική και αποτελούν πόλο έλξης τουριστών.

Η χειμερινή σεζόν κορυφώνεται Οι προορισμοί της ηπειρωτικής Ελλάδας στο σύνολό τους για τις ημέρες των εορτών, με μια πρώτη εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα της ΠΟΞ, Άγγελου Καλλία, θα κινηθούν γύρω στο 75% για το δεκαπενθήμερο των γιορτών. «Η χρονιά φαίνεται πώς θα κλείσει με καλές πληρότητες, όπως και πέρσι. Παρά τη μικρή αύξηση τιμών που σημειώθηκε, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Εμείς μπήκαμε στη λογική να αυξήσουμε, γιατί δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά φαίνεται ότι η ζήτηση παραμένει υψηλή», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη Δράμα και τις γύρω περιοχές, το θεματικό πάρκο «Ονειρούπολη» έχει ανανεωθεί και για άλλη μια χρονιά προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλη τη χώρα και από τις γειτονικές χώρες του εξωτερικού. Ήδη κλείνουν τριήμερα για να την επισκεφτούν, όπως παρατηρεί ο κ. Καλλίας. «Οι εκδηλώσεις και τα χριστουγεννιάτικα πάρκα επηρεάζουν θετικά τον κόσμο, που μοιράζεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Φέτος, το γεγονός ότι οι αργίες πέφτουν κοντά με Σαββατοκύριακα ευνοεί πάρα πολύ τις κρατήσεις, ενώ οι ενδιάμεσες μέρες είναι πιο δύσκολο να γεμίσουν τελείως. Στους ορεινούς προορισμούς θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το χιόνι. Όλες οι πόλεις, όπως Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα για παράδειγμα, θα έχουν δουλειά και μετά τις 2 Ιανουαρίου ως city break προορισμοί, αλλά στα ορεινά δεν θα έχουμε αρκετό κόσμο αν δεν έχουμε χιόνι στα χιονοδρομικά κέντρα». Στο Βόλο και στο Πήλιο, η κατάσταση στις ξενοδοχειακές μονάδες είναι επίσης θετική, όπως περιγράφει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης: «Είμαστε κοντά στο 75% σε ό,τι αφορά τις πληρότητες των ξενοδοχείων. Οι εκδηλώσεις έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά και οι προσφορές των ξενοδόχων, τα εορταστικά πακέτα με ρεβεγιόν κτλ, συμβάλλουν στην κίνηση. Γενικά είχαμε μια πολύ καλή ροή η οποία όμως δεν συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό αυτές τις μέρες καθώς υπάρχει μια επιφύλαξη στις κρατήσεις λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών».