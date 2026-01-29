Έρχεται νέο «Ανακαινίζω» από τον Μάιο

Μέσα στον Μάιο αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά ακίνητα, αλλά και να στηριχθούν για πρώτη φορά ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις με τις Βρυξέλλες έχουν ολοκληρωθεί και, μόλις κλείσει ο κύκλος του «Εξοικονομώ», ανοίγει ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ευρώπη χρηματοδοτεί όχι μόνο ενεργειακές παρεμβάσεις, αλλά ολιστική ανακαίνιση κατοικιών.

Το «Ανακαινίζω» αφορά ανοιχτά και κλειστά ακίνητα σε όλη τη χώρα και αποτελείται από δύο υποχρεωτικά σκέλη. Το πρώτο είναι το σκέλος της ανακαίνισης, που καλύπτει γενικές και λειτουργικές παρεμβάσεις, όπως βελτίωση στατικότητας, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ενίσχυση τοιχοποιίας, αντικατάσταση δαπέδων, πλήρη ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών. Το δεύτερο είναι το σκέλος της ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο περιλαμβάνει ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις, χωρίς την αυστηρότητα των προγραμμάτων τύπου «Εξοικονομώ».

Οι παρεμβάσεις και στα δύο σκέλη είναι υποχρεωτικές. Η ανακαίνιση θα πρέπει να καλύπτει 60% έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού της αίτησης, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα κυμαίνονται μεταξύ 20% και 40%. Στόχος είναι η κατοικία να αναβαθμιστεί τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κλάση, από Γ έως Η, με την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πριν και μετά τις παρεμβάσεις.

Στο ενεργειακό σκέλος, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με θερμομονωτικά, εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή άλλου συστήματος ΑΠΕ για ζεστό νερό χρήσης, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με αντλία θερμότητας ή λέβητα βιομάζας, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις θερμομόνωσης σε ταράτσες ή δώματα.

Από το σύνολο των ενεργειακών παρεμβάσεων θα πρέπει να υλοποιούνται τουλάχιστον τρεις, εκ των οποίων οι δύο υποχρεωτικά θα προέρχονται από τις βασικές παρεμβάσεις χαμηλής τεχνικής δυσκολίας, ώστε να διασφαλίζεται η ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς υπερβολικό κόστος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ, με στόχο να ανακαινιστούν 15.000 έως 20.000 κατοικίες, κυρίως παλαιά διαμερίσματα των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Επιλέξιμα είναι ακίνητα με οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990, νόμιμα υφιστάμενα, με επιφάνεια έως 120 τ.μ. Η μέγιστη επιχορήγηση φτάνει τα 36.000 ευρώ, υπολογιζόμενη ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ υπερβάλλουσες δαπάνες δεν καλύπτονται.

Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται στο 80%, με προσαυξήσεις 5% για νησιωτικές και ορεινές περιοχές και επιπλέον 5% για τρίτεκνους, πολύτεκνους και νοικοκυριά ΑμεΑ. Οι προσαυξήσεις είναι σωρευτικές, με αποτέλεσμα το ποσοστό ενίσχυσης να μπορεί να φτάσει έως και το 90%. Δεν προβλέπεται ηλικιακό όριο για τον αιτούντα, ούτε περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων ανά ιδιοκτήτη, καθώς ο βασικός στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Το πρόγραμμα αφορά τόσο κλειστά ακίνητα, τα οποία θα πρέπει μετά την ανακαίνιση είτε να κατοικηθούν από τον ιδιοκτήτη είτε να εκμισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον πέντε έτη, όσο και ανοιχτά, ιδιοκατοικούμενα ακίνητα, με την υποχρέωση να παραμείνουν κύρια κατοικία για το ίδιο χρονικό διάστημα. Ρητά απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb για όσα ακίνητα χρηματοδοτηθούν, επίσης για πέντε χρόνια από την ολοκλήρωση της πράξης.

Τα εισοδηματικά όρια φτάνουν έως 25.000 ευρώ για άγαμο, 35.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς παιδιά, με προσαυξήσεις 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ ειδικές προβλέψεις υπάρχουν για μονογονεϊκά νοικοκυριά. Τα όρια αφορούν οικογενειακό εισόδημα και διευρύνουν σημαντικά τη δεξαμενή των δυνητικών δικαιούχων.