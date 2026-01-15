Ο «Μεγάλος Κομήτης» του 2026 πλησιάζει – Πότε θα γίνει ορατός

Αν και δεν έχουν περάσει ακόμη δύο εβδομάδες από την αρχή του 2026, ένας νέος κομήτης έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των επιστημόνων και των φίλων της αστρονομίας, καθώς θεωρείται σοβαρός υποψήφιος για να χαρακτηριστεί ο «Μεγάλος Κομήτης» της χρονιάς.

Το παγωμένο αυτό ουράνιο σώμα, που αναμένεται να γίνει ορατό, ενδεχομένος και χωρίς τη βοήθεια τηλεσκοπίου, πρόκειται να πλησιάσει περισσότερο τη Γη σε λιγότερο από τέσσερις μήνες.

Ο κομήτης, που φέρει την ονομασία C/2025 R3 (PanSTARRS), ανακαλύφθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 από επιστήμονες, μέσα από εικόνες που κατέγραψε το σύστημα Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) — ένα ζεύγος κατοπτρικών τηλεσκοπίων διαμέτρου 1,8 μέτρων, εγκατεστημένων στην κορυφή του ηφαιστείου Χαλεακάλα στη Χαβάη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απόσταση περίπου 216 εκατομμυρίων μιλίων (348 εκατ. χιλιομέτρων) από τη Γη, δηλαδή περίπου στα μισά της απόστασης μεταξύ των τροχιών του Άρη και του Δία, σύμφωνα με τον ιστότοπο TheSkyLive.com.

Ο C/2025 R3 ανήκει στην κατηγορία των κομητών μακράς περιόδου, γεγονός που σημαίνει ότι πιθανότατα χρειάζεται περισσότερα από 1.000 χρόνια για να ολοκληρώσει μία τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι προέρχεται από το Νέφος του Όορτ, μια τεράστια «δεξαμενή» παγωμένων σωμάτων στα όρια του ηλιακού μας συστήματος. Οι αστρονόμοι δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει με ακρίβεια την τροχιά του, ωστόσο παρόμοιες ανακαλύψεις τα τελευταία χρόνια αφορούσαν κομήτες που δεν είχαν πλησιάσει τη Γη για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Πότε θα είναι ορατός ο κομήτης

Ο κομήτης κινείται με ταχύτητα προς τον Ήλιο και θα φτάσει στο περιήλιό του -το κοντινότερο σημείο του προς το άστρο μας- στις 20 Απριλίου, αναφέρει το LiveScience.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 Απριλίου, θα πραγματοποιήσει την πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη, σε απόσταση περίπου 44 εκατομμυρίων μιλίων (70,8 εκατ. χιλιομέτρων)- περισσότερες από 180 φορές την απόσταση της Σελήνης από τον πλανήτη μας.

Η φωτεινότητά του παραμένει αβέβαιη. Ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα φτάσει σε φαινόμενο μέγεθος 8, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι ορατός μόνο με τηλεσκόπιο ή ισχυρά κιάλια. Άλλοι, ωστόσο, προβλέπουν ότι μπορεί να αγγίξει το μέγεθος 2,5, καθιστώντας τον ορατό με γυμνό μάτι. (Στη φαινόμενη κλίμακα λαμπρότητας, όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο φωτεινότερο είναι το αντικείμενο).

Η καλύτερη ευκαιρία παρατήρησης αναμένεται λίγο πριν το περιήλιο, γύρω στις 17 Απριλίου, όταν η νέα σελήνη θα σκοτεινιάσει τον ουρανό και θα διευκολύνει τον εντοπισμό του κομήτη. Ωστόσο, κατά την πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη, ενδέχεται να χαθεί στο φως του Ήλιου. Οι παρατηρητές στο Νότιο Ημισφαίριο ενδέχεται να έχουν καλύτερη ορατότητα στις αρχές Μαΐου.