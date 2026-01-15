Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ξεπέρασαν τις 400 χιλιάδες τα θανατωμένα ζώα- Νέα κρούσματα σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ξεπέρασαν τις 400 ...

Σύμφωνα με την ΕΕΕΔΕΕ την περίοδο αναφοράς 20 Δεκεμβρίου 2025 - 9 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 57 νέα κρούσματα σε 16 περιοχές

Σε 470.274 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο 2024 και έως τις 9 Ιανουαρίου στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ) και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, έχουν καταγραφεί 2.042 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.540 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΔΕΕ την περίοδο αναφοράς 20 Δεκεμβρίου 2025 - 9 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 57 νέα κρούσματα σε 16 περιοχές, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων.

Πρόκειται για τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (7), Αχαΐας (6), Δράμας (1), Ηλείας (3), Ημαθίας (1), Καβάλας (2), Καρδίτσας (3), Κιλκίς (2), Λάρισας (2), Μαγνησίας & Σποράδων (3), Ξάνθης (9), Πέλλας (4), Πιερίας (6), Ροδόπης (5), Σερρών (1) και τη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (2).

Ειδήσεις Τώρα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Καλαμαριά

Το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων της Λόρας: «Αγάπη μου, μίλησέ μας, σε περιμένουμε»

Το θωρηκτό «Αβέρωφ» υποδέχεται στον φαληρικό όρμο τη φρεγάτα «Κίμων»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ευλογιά Αιγοπροβάτων Κρούσματα

Ειδήσεις