Μέση Ανατολή: Η Γαλλία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τους εταίρους της

Η Γαλλία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τους εταίρους της, αν ζητήσουν βοήθεια μετά τα ιρανικά ανταποδοτικά πλήγματα, και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επέμβει, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

"Ο πόλεμος αυτός (...) σέρνει αριθμό χωρών στην περιοχή στη σύγκρουση, με τις οποίες εμείς έχουμε σχέσεις, αμυντικές συμφωνίες και συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών βάσεων", δήλωσε ο Μπαρό στο γαλλικό δίκτυο BFMTV.

Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale διεξήγαγαν αεροπορικές επιχειρήσεις για να εγγυηθούν την ασφάλεια των αιθέρων πάνω από βάσεις της Γαλλίας στην περιοχή, πρόσθεσε.

"Έχουμε στα (Ηνωμένα Αραβικά) Εμιράτα (...) αυτή τη ναυτική βάση και αυτή την αεροπορική βάση" στην Αλ Ντάφρα, απάντησε όταν ρωτήθηκε από το BFMTV για επέμβαση γαλλικών αεροσκαφών στη διάρκεια του σαββατοκύριακου για την εξουδετέρωση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones). "Τα Rafale αυτά και οι πιλότοι τους κινητοποιήθηκαν για να εγγυηθούν την ασφάλεια των θέσεών μας. (...) Πραγματοποίησαν τις επιχειρήσεις τους για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των αιθέρων πάνω από τις βάσεις μας", σημείωσε.

Η Γαλλία ετοιμάζεται για ναυλωμένες πτήσεις για να επαναπατρίσει τους "πιο ευάλωτους" πολίτες της που βρίσκονται στις χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες έχουν πληγεί από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε εξάλλου ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

"Προετοιμαζόμαστε για τη ναύλωση πτήσεων ώστε να συμπαρασταθούμε στους πιο ευάλωτους ανθρώπους, αν αυτό καταστεί απαραίτητο", σημείωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στις δηλώσεις του στο δίκτυο BFMTV, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των ανθρώπων που θα αφορούν οι πτήσεις αυτές.

Όπως πρόσθεσε, περίπου 400.000 Γάλλοι υπήκοοι βρίσκονται στις χώρες που επηρεάζονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή και σημείωσε ότι η γαλλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να επαναπατρίσει αυτούς που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο χρησιμοποιώντας και εμπορικές και στρατιωτικές πτήσεις.

Στη διάρκεια της νύχτας ο γαλλοολανδικός αεροπορικός όμιλος Air France-KLM ανακοίνωσε ότι ματαίωσε τις πτήσεις του από και προς τη Μέση Ανατολή, επικαλούμενος κινδύνους ασφαλείας από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Η ασφάλεια των πελατών του και των πληρωμάτων του αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, πρόσθεσε ο όμιλος στην ανακοίνωση που εξέδωσε, σημειώνοντας ότι θα αξιολογήσει την κατάσταση προτού προχωρήσει σε επανάληψη των πτήσεών του.

Η Air France ακύρωσε τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ντουμπάι και το Ριάντ έως και την Πέμπτη. Η KLM, ο ολλανδικός βραχίονας του ομίλου, ακύρωσε τις πτήσεις του από και προς το Νταμάμ, το Ντουμπάι και το Ριάντ ως τις 9 Μαρτίου, όπως ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του που εκδόθηκε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε στο μεταξύ χθες, Δευτέρα, συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι για να συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν και οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να εργαστούν για την αποκλιμάκωση, αναφέρει το γραφείο του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δυο χωρών δεσμεύτηκαν στην επιδίωξη πολιτικής λύσης που θα εγγυάται την συλλογική ασφάλεια και θα λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες του ιρανικού λαού, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Μπαρό "επανέλαβε την ευθύνη του ιρανικού καθεστώτος για την συνεχιζόμενη κλιμάκωση, μετά την αδικαιολόγητη επίθεσή του σε διάφορες χώρες στην περιοχή", επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Επίσης επέκρινε τις ιρανικές αρχές για την άρνησή τους να σεβαστούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα πυρηνικά προγράμματα, τις βαλλιστικές δραστηριότητες, την υποστήριξη σε μη κρατικές ένοπλες ομάδες και στην απόρριψη των καλή τη πίστει πολυμερών διαπραγματεύσεων.

Ο Γάλλος υπουργός επανέλαβε επίσης ότι η Γαλλία δεν ενεπλάκη στη δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ και δεν γνώριζε γι' αυτήν εκ των προτέρων. Οι χώρες "οφείλουν να δίδουν προτεραιότητα στους διεθνείς θεσμούς για την επίλυση διαφορών και, όπου χρειάζεται, τη χρήση βίας", πρόσθεσε.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό διάλογο επί του θέματος αυτού.