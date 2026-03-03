Back to Top
Πάτρα: Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση περί απάτης

Πάτρα: Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση...

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Πάτρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για απάτη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί επιταγών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης επτά ετών και εννέα μηνών για απάτη και παράβαση του νόμου περί επιταγών.

