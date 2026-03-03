Λυκοχορός: Έν αναμονή των ελέγχων από Δασαρχείο και ΕΑΓΜΕ για τα σπίτια που εκκενώθηκαν- Τι λέει ο Δήμος

Εντολή προληπτικής εκκένωσης δύο κατοικιών έδωσε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων, στην περιοχή του Λυκοχορού, έπειτα από εκτεταμένη κατολίσθηση που έχει σημειωθεί στην περιοχή και προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φαινόμενο εκδηλώθηκε με ένταση από την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά. Το έδαφος ακριβώς δίπλα από τη μια κατοικία έχει υποστεί σοβαρές ρηγματώσεις, ενώ σε άλλη πλευρά του κτιρίου παρατηρείται εμφανής ολίσθηση του πρανούς, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης. Η δεύτερη κατοικία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και χρησιμοποιείται από τους ιδιοκτήτες της ως παραθεριστική κατοικία.

Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μετέβη στο σημείο, συνοδευόμενο από γεωλόγο, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να εκτιμήσει την κατάσταση. Μετά τον έλεγχο, δόθηκε σαφής σύσταση για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τα δύο σπίτια, για λόγους ασφαλείας, μέχρι να υπάρξει πλήρης αξιολόγηση της στατικότητας και της εξέλιξης του φαινομένου.

«Πράγματι επικοινώνησαν με την υπηρεσία οι κάτοικοι, πήγαμε εκεί μαζί με γεωλόγο και τους επισημάναμε ότι είναι επικίνδυνο και να εκκενώσουν προληπτικά. Το σημείο είναι ιδιωτικό και τα τριγύρω είναι του Δημοσίου, οπότε τους είπαμε ότι θα πρέπει να μιλήσουν με τον μηχανικό που έφτιαξε το σπίτι, γιατί εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε, αλλά πήγαμε να δούμε τι συμβαίνει για να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Έχουμε στείλει επιστολή στο Δασαρχείο και στην ΕΑΓΜΕ (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών), προκειμένου να πάει να ελέγξει», επισημαίνει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Αναστασίου.