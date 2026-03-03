Εθιμοτυπική επίσκεψη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 το πρωί, αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στα νέα γραφεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας στην Πάτρα, όπου συναντήθηκε με το νέο Προεδρείο του οργανισμού και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Αριστείδη Τσιντώνη και τον Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Κουρμπανά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις μετακινήσεις των αστυνομικών με τα λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, στις Περιφερειακές Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δ.Α. Αχαΐας.

Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Αχαΐας είναι ο Γεώργιος Αγγελόπουλος.