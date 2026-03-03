Συνελήφθη Ρομά, που είχε κλέψει 70 κιλά χαλκού από τρένα

Πληγή για το σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελούν οι κλοπές χαλκού από τους Ρομά σε διάφορα σημεία της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 40χρονος που είχε αφαιρέσει 70 κιλά καλωδίων.

Σύμφωνα με τον ALPHA, το υπουργείο Μεταφορών κι ο ΟΣΕ θα περιφράξουν τις γραμμές με ψηλούς φράκτες σε Θριάσιο, Ζευγολατιό και Θήβα.

70 κιλά καλώδια χαλκού

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα ένας 40χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη να έχει αφαιρέσει 70 κιλά καλώδια χαλκού. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο δράστης προσπαθούσε να αφαιρέσει καλώδια από κουλούρα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί σε έργα αναβάθμισης του δικτύου που γίνονται στο σημείο που συνέβη το περιστατικό.

Όταν εμφανίστηκε ο υπάλληλος σεκιούριτι, ο άνδρας τράπηκε σε φυγή, όμως στην προσπάθειά του να διαφύγει εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.

Το πλιάτσικο κι οι βανδαλισμοί είναι καθημερινοί. Επιβάτες κι εργαζόμενοι κινδυνεύουν από τις συμμορίες που λεληλατούν το δίκτυο του σιδηρόδρομου.

Κατασκευή τοιχίων για την προστασία του δικτύου

Η ζημιά είναι τεράστια με αποτέλεσμα το υπουργείο Μεταφορών να ξεκινά την κατασκευή τσιμεντένων τοιχίων για την προστασία από περιστατικά διολιοφθοράς και κλοπών. Οι περιφράξεις θα έχουν ύψος σχεδόν τεσσάρων μέτρων και θα τοποθετηθούν δίπλα σε καταυλισμούς, σε Θήβα, Ζευγολατιό και Θριάσιο.

Στη Θήβα το τοιχίο θα έχει μήκος 375 μέτρων, στο Θριάσιο θα εκτείνεται σε μήκος 2,9 χιλιομέτρων και στο Ζευγολατιό σε μήκος 2,2 χιλιομέτρων.

«Έως το τέλος του 2026 προχωράμε σε κατασκευή τοιχίων σε τρία σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου, πλησίον καταυλισμών όπου παρατηρείται αυξημένος αριθμός περιστατικών», σύμφωνα με τον αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Τα τοιχία, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, θα είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και από χαλύβδινο πλέγμα, ώστε να είναι αδύνατη η πρόσβαση. Ταυτόχρονα, η ΟΠΚΕ έχει αυξήσει τις εφόδους κοντά στους καταυλισμούς, καθώς μόνο τον Φεβρουάριο έγιναν 2.869 έλεγχοι.