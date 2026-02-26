Εφορία: Ποια ακίνητα και γιατί μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Στο στόχαστρο της Εφορίας φαίνεται πως θα μπουν «υποτιμημένα» συμβόλαια ακινήτων, αδικαιολόγητα κεφάλαια, συγγενικές πράξεις αλλά και η Golden Visa.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ θα περάσει από “κόσκινο” τις μεταβιβάσεις ακινήτων που έχουν γίνει τα τελευταία 5 χρόνια και με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξει φακέλους σε κάθε υπόθεση που θα έχει σημαντική απόκλιση από τις πραγματικές εμπορικές αξίες ή που δεν θα είναι συμβατή με το φορολογικό προφίλ αγοραστή και πωλητή.

Πέραν του τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών υπηρεσιών μπαίνουν τραπεζικές κινήσεις, δηλωθέντα εισοδήματα και στοιχεία περιουσιακής κατάστασης, προκειμένου να αναζητήσουν ενδείξεις υποτιμολόγησης ή αδήλωτης διαδρομής χρημάτων.

Κάθε σημαντική απόκλιση που προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής ή κάθε αγορά που γίνεται χωρίς να «κουμπώνει» με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επανεκτίμηση της αξίας και να προσδιοριστεί εκ νέου ο φόρος με έξτρα επιβαρύνσεις.

Η προέλευση των χρημάτων

Όταν δεν δικαιολογείται το ποσό αγοράς από τα δηλωθέντα εισοδήματα ή τις τραπεζικές κινήσεις, τότε οι ελεγκτές θα μπορούν να κάνουν διασταυρώσεις σε βάθος χρόνου. Μάλιστα επιπλέον παράγοντας κίνδυνος μπορεί να μπορεί να αποτελέσει η χρήση μετρητών, κυρίως όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το πραγματικό τίμημα ήταν υψηλότερο από αυτό που υπάρχει στο συμβόλαιο.

Ακόμη από εξονυχιστικό έλεγχο περνούν:

οι μεταβιβάσεις που γίνονται μεταξύ συγγενών. Εδώ εξετάζεται το αν οι αποτιμήσεις είναι τεχνητά χαμηλές για να περιοριστούν φόροι δωρεάς ή γονικής παροχής.

οι ανακριβείς δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που επηρεάζουν τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ,

και οι αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων ή αλλαγές χρήσης που δεν φαίνονται στην πραγματική αξία.

Εξίσου σημαντικές είναι οι αγορές που γίνονται από αλλοδαπούς επενδυτές στο πλαίσιο της Golden Visa. Εδώ εξετάζεται ενδελεχώς η διαδρομή των κεφαλαίων που γίνεται από το εξωτερικό και αξιοποιείται η ανταλλαγή πληροφοριών που γίνεται με άλλες φορολογικές αρχές.