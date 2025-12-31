Ακίνητα: Έρχεται πλατφόρμα διασταύρωσης για τη χρήση με «κρυφές μισθώσεις» - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία και ποιους αφορά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Όπως δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για το Μητρώο «Είναι θέμα ολίγων εβδομάδων να τεθεί σε εφαρμογή. Εμείς θέλουμε στις αρχές του έτους ουσιαστικά να θέσουμε σε λειτουργία αυτό το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων το οποίο τι θα κάνει στην ουσία, θα ενοποιήσει όλα τα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου».

Το Μητρώο

Αξίζει να σημειωθεί πως άνω των 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν το επόμενο διάστημα από την ΑΑΔΕ στο να υποβάλουν λεπτομερή ηλεκτρονική δήλωση για τη χρήση των σπιτιών τους. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει από τους υπόχρεους προκειμένου να ολοκληρωθεί το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων στο οποίο θα είναι “περασμένη” η ακίνητη περιουσία όλων των πολιτών. Δηλαδή, οι πολίτες θα δηλώνουν στο Μητρώο αυτό:

αν το σπίτι τους χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία είτε ως δευτερεύουσα είτε ως εξοχική

εάν διαθέτει το ακίνητο για δωρεάν παραχώρηση ή μίσθωση ή αν το διαμέρισμα είναι κλειστό.

«Έχουμε ενδείξεις, όχι αποδείξεις ότι ενώ χιλιάδες ακίνητα έχουν δηλωθεί ως κλειστά και στην ΑΑΔΕ και σε άλλα μητρώα του δημοσίου, την ίδια στιγμή ηλεκτροδοτούνται άρα εδώ μάλλον υπάρχουν αδήλωτα ενοίκια. Άρα θα κάνουμε κατά προτεραιότητα ελέγχους» είπε μεταξύ άλλωνο κ. Τσάπαλος.

Τα ενοίκια

Πάντως από σχετικά στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει πως διαμερίσματα νοικιάζονται για 20-30 ευρώ τον μήνα. Άλλα δηλώνονται ως κλειστά αλλά στην πραγματικότητα διατίθενται για μίσθωση. Αγροτεμάχια εμφανίζονται και εξαφανίζονται από το Ε9 προκειμένου να εισπραχθούν παράνομα επιδοτήσεις. Με τόσες ενδείξεις για σωρεία παραβάσεων, η ΑΑΔΕ οργανώνει την μεγαλύτερη εκστρατεία ηλεκτρονικών διασταυρώσεων επί της ακίνητης περιουσίας.

Τα «μαϊμού» κλειστά ακίνητα

Ενδεικτικά αναφέρεται πως διαμέρισμα των 100 τ.μ δηλώνεται «κλειστό» στο Ε2 της εφορίας. Ο ΔΕΔΔΗΕ καταγράφει ετήσια κατανάλωση ρεύματος 5000 KWh και στέλνει την πληροφορία στην ΑΑΔΕ.

Με τη σειρά της η Αρχή συντάσσει φύλλο ελέγχου για τον ιδιοκτήτη καθώς δεν νοείται κλειστό ακίνητο να εμφανίζει κατανάλωση ρεύματος. Ο στόχος του ελέγχου είναι αναζητηθεί η «κρυφή μίσθωση». Εκτός από τη χρήση του ακινήτου, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να ταιριάξουν τα στοιχεία των που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ με τα αντίστοιχα του Εθνικού Κτηματολογίου. Και θα δοθεί χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 3 μηνών για την υποβολή σχετικών δηλώσεων.