Πλαστική μεμβράνη: 7 λάθη που όλοι κάνουμε στην κουζίνα

Υπάρχουν κάποια βασικά εργαλεία μιας χρήσης στην κουζίνα που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε πώς να τα χρησιμοποιούμε.

Το αλουμινόχαρτο, το αντικολλητικό χαρτί ψησίματος και φυσικά η διαφανής πλαστική μεμβράνη είναι μερικά από αυτά. Και δεν αρκεί να τα έχουμε — πρέπει να ξέρουμε και πώς να τα χρησιμοποιούμε σωστά. Σύμφωνα με το cantina.protothema.gr η διαφανής μεμβράνη φαίνεται απλή στη χρήση, αλλά κρύβει αρκετές παγίδες. Ακόμα κι αν τη χρησιμοποιούμε καθημερινά, μπορεί να κάνουμε κάποια βασικά λάθη. Γι’ αυτό παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από αυτά.

Μεμβράνη: Τα λάθη που όλοι κάνουμε