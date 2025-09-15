Αλουμινόχαρτο: Η χρήση της κάθε πλευράς και ο λόγος που υπάρχει διαφορά

Σας έχει συμβεί κι εσάς να αναρωτιέστε ξετυλίγοντας το αλουμινόχαρτο για να σκεπάσετε ένα ταψί με φαγητό αν πρέπει να είναι η γυαλιστερή του πλευρά επάνω ή η μάτ;

Γιατί άραγε υπάρχουν δύο όψεις; Πώς κατασκευάζεται; Τι άλλες χρήσεις μπορεί να έχει εκτός κουζίνας; Θα απαντήσουμε σε όλες αυτές τις απορίες για το πολύ χρηστικό αυτό υλικό.

Γιατί είναι γυαλιστερό στη μία του πλευρά

Έχει να κάνει με το πώς κατασκευάζεται. Για να φτιαχτεί οι κατασκευαστές του λιώνουν αλουμίνιο και στη συνέχεια το ψύχουν σε πλάκες. Αυτές οι πλάκες στη συνέχεια πιέζονται μεταξύ κυλίνδρων πάρα πολλές φορές μέχρι να γίνουν πάρα πολύ λεπτές. Μέχρι να φτάσει στην τελική πρέσα, το αλουμινόχαρτο είναι τόσο λεπτό που πρέπει να διπλασιαστεί για να πιεστεί μέσα από τους κυλίνδρους. Τέλος, διαχωρίζεται, τυλίγεται στους χάρτινους σωλήνες και συσκευάζεται με τον τρόπο που το βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ.