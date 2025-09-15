Back to Top
Αλουμινόχαρτο: Η χρήση της κάθε πλευράς και ο λόγος που υπάρχει διαφορά

ΦΩΤΟ pixabay

Γιατί είναι γυαλιστερό στη μία του πλευρά

Σας έχει συμβεί κι εσάς να αναρωτιέστε ξετυλίγοντας το αλουμινόχαρτο για να σκεπάσετε ένα ταψί με φαγητό αν πρέπει να είναι η γυαλιστερή του πλευρά επάνω ή η μάτ;

Γιατί άραγε υπάρχουν δύο όψεις; Πώς κατασκευάζεται; Τι άλλες χρήσεις μπορεί να έχει εκτός κουζίνας; Θα απαντήσουμε σε όλες αυτές τις απορίες για το πολύ χρηστικό αυτό υλικό.

Έχει να κάνει με το πώς κατασκευάζεται. Για να φτιαχτεί οι κατασκευαστές του λιώνουν αλουμίνιο και στη συνέχεια το ψύχουν σε πλάκες. Αυτές οι πλάκες στη συνέχεια πιέζονται μεταξύ κυλίνδρων πάρα πολλές φορές μέχρι να γίνουν πάρα πολύ λεπτές. Μέχρι να φτάσει στην τελική πρέσα, το αλουμινόχαρτο είναι τόσο λεπτό που πρέπει να διπλασιαστεί για να πιεστεί μέσα από τους κυλίνδρους. Τέλος, διαχωρίζεται, τυλίγεται στους χάρτινους σωλήνες και συσκευάζεται με τον τρόπο που το βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ.

Αν αρχίσουμε να ξετυλίγουμε ένα ρολό, βλέπουμε ότι επάνω είναι η γυαλιστερή πλευρά, που είναι η πλευρά που πιέστηκε από τους κυλίνδρους, ενώ η ματ είναι το αποτέλεσμα της πίεσης του ίδιου του αλουμινόχαρτου στον εαυτό του. Οι εταιρείες που το κατασκευάζουν ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει διαφορά στη χρήση από πλευρά σε πλευρά και ότι και οι δύο κάνουν την ίδια δουλειά.

 Πότε υπάρχει λόγος να το έχουμε από τη γυαλιστερή
Στο εμπόριο βρίσκουμε το κλασικό αλουμινόχαρτο, εκείνο που είναι πιο ανθεκτικό και το αντικολλητικό, που προορίζεται για ψήσιμο στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρος. Αν χρησιμοποιείτε λοιπόν air fryer τότε αυτό το συγκεκριμένο έχει μια αντικολλητική πλευρά, για να μην κολλάει πάνω σε φαγητά όπως τα soft cookies για παράδειγμα και γι’ αυτό σας το συνιστούμε ανεπιφύλακτα.

ΠΗΓΗ cantina.protothema.gr

