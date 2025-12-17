Τις φετινές γιορτές, το καλύτερο δώρο για εσένα και την παρέα σου, ένα τραπέζι στο "Τριών"!

Τις γιορτές των Χριστουγέννων, το καλύτερο δώρο για εσένα και την παρέα σου… είναι ένα τραπέζι στο αγαπημένο TΡΙΩΝ στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων 42.

Μέσα σε μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα και με ζωντανή μουσική που θα απογειώσει τις στιγμές σας, το TΡΙΩΝ τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μεταμορφώνεται σε έναν χώρο γεμάτο απο χριστουγεννιάτικη λάμψη.

Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας και ζήστε τις πιο όμορφες βραδιές των γιορτών, απολαμβάνοντας τις πάντα εκλεκτές γευστικές επιλογές που ετοιμάζει ο σεφ του ΤΡΙΩΝ, με ειδικές εκπλήξεις για την συγκεκριμένη βραδιά.

Κρατήσεις: 2610 332 323