Το Pepper γιορτάζει τα 10 του χρόνια με ένα special μενού εμβληματικών πιάτων που όλοι αγαπήσαμε

Το Pepper κλείνει αισίως φέτος 10 χρόνια που προσθέτει γεύση στην καθημερινότητα των Πατρινών!

Ειδικά σε έναν κλάδο τόσο ανταγωνιστικό όσο αυτός της εστίασης, τίποτα δεν χαρίζεται και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οι Πατρινοί έχουν αγκαλιάσει το Pepper γιατί είναι ένα εστιατόριο που έμεινε εξαρχής μακριά από επιτηδευμένες επιλογές, φροντίζοντας να παραμένει προσηλωμένο στην ποιότητα και στις γεύσεις.

Γιορτάζοντας την συγκεκριμένη επέτειο, ο σεφ Ανδρέας Βανδώρος έχει ετοιμάσει ένα special μενού αποτελούμενο από τα πιο εμβληματικά πιάτα της πορείας του Pepper, ένα ειδικό αφιέρωμα γεύσεων που όλοι λατρέψαμε.

Μαζί με αυτό, θα απολαμβάνουμε κι ένα επιπλέον μενού το οποίο θα ανανεώνεται κάθε μήνα, ξεκινόντας από σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου.

Πάντα υπήρχαν λόγοι για ένα απολαυστικό δείπνο στην πανέμορφη σάλα του Pepper στον πεζόδρομο της Πουκεβίλ, φέτος θα είναι ακόμα περισσότεροι! Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας με ένα τηλέφωνο στο 2610272987.