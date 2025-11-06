Κυριακάτικα μεσημέρια όπως παλιά: Εσείς βάζετε την όρεξη -το "Τριών" τη ζωντανή μουσική, το φαγητό και το ποτό!

Το "Τριών" έχει εξελιχθεί με τα χρόνια σε ένα από τα πιο αγαπημένα στέκια των Πατρινών.

Μάλιστα, μία από τις σταθερές επιλογές που έχουν αποδειχθεί sold out, είναι τα κυριακάτικα μεσημέρια, τα οποία και φέτος έχουν την τιμητική τους στην πανέμορφη, "ζεστή" σάλα του "Τριών".

Απολαμβάνουμε τις εκλεκτές γευστικές επιλογές, συνοδεία live ορχήστρας που παίζει λατρεμένες μελωδίες, αποτελούμενη από τους:



Θεόδωρο Γιώργη Φραντζέσκα – Τραγούδι

Χρήστο Ματσινόπουλο – Φωνή & κιθάρα

Στάθη Αντίοχο – Μπουζούκι & φωνή

Εσείς βάζετε την όρεξη —το "Τριών" τη ζωντανή μουσική, το φαγητό και το ποτό!

Κρατήσεις στο 2610 332323!