Το ιδανικό κομμάτι κρέας για ρολό από χοιρινό, μοσχάρι, κατσίκι και κοτόπουλο

Το ρολό αποτελεί μία από τις πιο ευέλικτες και εντυπωσιακές επιλογές στο οικογενειακό ή γιορτινό τραπέζι.

Πρόκειται για μια κατηγορία από μόνο του, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να πειραματιστούμε και να το παρασκευάσουμε σχεδόν από κάθε είδος κρέατος. Μοσχάρι, χοιρινό και κοτόπουλο είναι οι πιο συνηθισμένες επιλογές, ωστόσο όσοι αναζητούν κάτι διαφορετικό μπορούν να στραφούν και στο κατσίκι, που ξεχωρίζει για τη νοστιμιά του. Για ένα επιτυχημένο ρολό, η επιλογή του σωστού κομματιού είναι καθοριστική.

Τα ιδανικά κομμάτια ανά είδος κρέατος για ρολό είναι:

Μοσχάρι

– Λάπα

– Καπάκι σπαλομπριζόλας

– Ελιά

Χοιρινό

– Λαιμός

– Μπούτι

– Σπαλομπριζόλα

– Πανσέτα

Κοτόπουλο

– Μπούτι

– Στήθος

Αρνί ή Κατσίκι

– Μπούτι

Όλα τα παραπάνω κομμάτια χρησιμοποιούνται χωρίς οστό και ανοίγονται κατάλληλα, ώστε να δημιουργηθούν «τσέπες» που θα φιλοξενήσουν τη γέμιση. Πριν από αυτό, μπορούμε προαιρετικά να μαρινάρουμε το κρέας, ενισχύοντας τη γεύση του με μπαχαρικά, φρέσκα μυρωδικά, κρασί ή άλλο αλκοολούχο ποτό, μουστάρδα, έτοιμες σάλτσες, γιαούρτι ή κεφίρ, καθώς και κάποια λιπαρή ουσία, όπως ελαιόλαδο.

Ρολό: Η διαδικασία της γέμισης

Τα υλικά μπορούν να μπουν ωμά μέσα στο κρέας, το οποίο στη συνέχεια τυλίγεται και δένεται προσεκτικά, ώστε να παραμείνει η γέμιση στη θέση της κατά το ψήσιμο. Αν επιλέξουμε να σοτάρουμε κάποια από τα υλικά της γέμισης, είναι απαραίτητο να τα αφήσουμε να κρυώσουν εντελώς πριν τα χρησιμοποιήσουμε.

Το ψήσιμο παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Αν και ο φούρνος αποτελεί την πιο κλασική και ασφαλή επιλογή, μπορούμε να μαγειρέψουμε το ρολό και σε κατσαρόλα, δημιουργώντας παράλληλα μια πλούσια σάλτσα για το σερβίρισμα. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι επιλέγουν τον φούρνο για την ευκολία και τη σταθερότητα στο αποτέλεσμα.

Πριν από το ψήσιμο, μπορούμε να σοτάρουμε το ρολό ώστε να θωρακιστεί σωστά. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε τη γεύση umami του κρέατος. Αν μάλιστα το σβήσουμε με κρασί ή άλλο αρωματικό υγρό, προσθέτουμε ακόμη περισσότερα αρώματα.

Οι χρόνοι ψησίματος ανά είδος κρέατος

Μοσχάρι

Σε κατσαρόλα: περίπου 2,5 – 3 ώρες

Στον φούρνο: 1,5 – 2 ώρες σκεπασμένο και στη συνέχεια περίπου 1 ώρα ξεσκέπαστο

Χοιρινό

Σε κατσαρόλα: περίπου 2,5 ώρες

Στον φούρνο: 1,5 ώρα σκεπασμένο και 1 ώρα ξεσκέπαστο

Κοτόπουλο

Σε κατσαρόλα: περίπου 1,5 ώρα

Στον φούρνο: συνολικά περίπου 2 ώρες

Αρνί ή Κατσίκι

Ιδανικά ψήσιμο σε γάστρα. Εναλλακτικά, καλύπτουμε το ταψί με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε για περίπου 4 ώρες στους 170°C (αέρα), σκεπασμένο, και στο τέλος ξεσκεπάζουμε για 30 λεπτά ώστε να πάρει χρώμα.