Taste Atlas: Δύο ελληνικά πιάτα στα 100 χειρότερα φαγητά του κόσμου

Παρόλο που η ελληνική κουζίνα στέφθηκε ως η καλύτερη του κόσμου για το 2024-2025, από τον οδηγό Taste Atlas, υπάρχουν και… κακές στιγμές της.

Φέτος, δύο ελληνικά πιάτα βρέθηκαν την λίστα με τα χειρότερα πιάτα του κόσμου.

Σαλάτα με αγκινάρες – 12η θέση

Πρόκειται για μια παραδοσιακή σαλάτα που προέρχεται από την Κρήτη. Αν και υπάρχουν παραλλαγές, η σαλάτα συνήθως φτιάχνεται με αγκινάρες, λεμόνι, ελαιόλαδο, μουστάρδα, σκόρδο, άνηθο, αλάτι και πιπέρι.

Οι αγκινάρες καθαρίζονται και βράζονται σε μείγμα νερού και χυμού λεμονιού. Σερβίρονται με σάλτσα που από χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο, μουστάρδα και σκόρδο, και η σαλάτα πασπαλίζεται με ψιλοκομμένο άνηθο, αλατοπιπερώνεται, ανακατεύεται και σερβίρεται αμέσως.

Η σαλάτα με αγκινάρες καταναλώνεται συνήθως μόνο στις αρχές της άνοιξης, τις πρώτες μέρες της Σαρακοστής, ως ορεκτικό.