Taste Atlas: Δύο ελληνικά πιάτα στα 100 χειρότερα φαγητά του κόσμου

Αυτά είναι τα δύο ελληνικά πιάτα που βρέθηκαν στην λίστα του Taste Atlas με τα χειρότερα φαγητά στον κόσμο για το 2026
Παρόλο που η ελληνική κουζίνα στέφθηκε ως η καλύτερη του κόσμου για το 2024-2025, από τον οδηγό Taste Atlas, υπάρχουν και… κακές στιγμές της.
Φέτος, δύο ελληνικά πιάτα βρέθηκαν την λίστα με τα χειρότερα πιάτα του κόσμου.
Σαλάτα με αγκινάρες – 12η θέση
Πρόκειται για μια παραδοσιακή σαλάτα που προέρχεται από την Κρήτη. Αν και υπάρχουν παραλλαγές, η σαλάτα συνήθως φτιάχνεται με αγκινάρες, λεμόνι, ελαιόλαδο, μουστάρδα, σκόρδο, άνηθο, αλάτι και πιπέρι.
Οι αγκινάρες καθαρίζονται και βράζονται σε μείγμα νερού και χυμού λεμονιού. Σερβίρονται με σάλτσα που από χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο, μουστάρδα και σκόρδο, και η σαλάτα πασπαλίζεται με ψιλοκομμένο άνηθο, αλατοπιπερώνεται, ανακατεύεται και σερβίρεται αμέσως.
Η σαλάτα με αγκινάρες καταναλώνεται συνήθως μόνο στις αρχές της άνοιξης, τις πρώτες μέρες της Σαρακοστής, ως ορεκτικό.
Μπουρμπουρέλια – 44η θέση
Αυτό το πιάτο ετοιμάζεται με διάφορα φασόλια που γίνονται μια χυλωμένη σούπα. Συνήθως φτιάχνεται από συνδυασμό φακής, φασολιών, ρεβιθιών ή κουκιά, και η σούπα συνήθως αρωματίζεται με ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού.
Το πιάτο συνδέεται παραδοσιακά με την Κεφαλονιά, αλλά παρόμοιες παραλλαγές υπάρχουν σε όλη τη χώρα.
Αυτά είναι τα top10 χειρότερα πιάτα
Pizza Vulkanen (Σουηδία)
Svið (Ισλανδία)
Thorramatur (Ισλανδία)
Truchas a la Navarra (Ισπανία)
Blodplättar (Σουηδία)
Milcao (Χιλή)
Blodpalt (Σουηδία)
Yerushalmi kugel (Kugel yerushalmi) (Ισραήλ)
Jellied eels (Αγγλία)
Chapalele (Χιλή)
