Λίμνη Κρεμαστών: Ο εντυπωσιακός υδάτινος θησαυρός της Στερεάς Ελλάδας

Αν αναζητάτε μια αυθεντική εμπειρία στη φύση, μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα, η Στερεά Ελλάδα κρύβει έναν θησαυρό που περιμένει να τον ανακαλύψετε.

Η Λίμνη Κρεμαστών, η μεγαλύτερη και ίσως η πιο εντυπωσιακή τεχνητή λίμνη της Ελλάδας, προσφέρει ένα σκηνικό που θυμίζει σκανδιναβικά φιόρδ, αποτελώντας τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του κανό καγιάκ.

Ένα τεχνητό θαύμα σε απόλυτη αρμονία με τη φύση

Σε απόσταση περίπου 1,5 ώρας από το γραφικό Καρπενήσι, στα όρια των νομών Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας, εκτείνεται ένα υδάτινο οικοσύστημα απαράμιλλης ομορφιάς. Η λίμνη δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ’60 μετά την κατασκευή του εντυπωσιακού φράγματος των Κρεμαστών, το οποίο τιθάσευσε τα νερά τεσσάρων μεγάλων ποταμών: του Αχελώου, του Αγραφιώτη, του Ταυρωπού και του Κρικελιώτη.

Παρά την τεχνητή της προέλευση, η φύση έχει κυριαρχήσει ξανά στο τοπίο. Η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, φιλοξενώντας σπάνια είδη ορνιθοπανίδας και πλούσια βιοποικιλότητα που μπορείτε να παρατηρήσετε καθώς κωπηλατείτε αθόρυβα στα γαλαζοπράσινα νερά της.

Η εμπειρία του κανό καγιάκ

Η εξερεύνηση με κανό καγιάκ είναι ο μοναδικός τρόπος για να προσεγγίσετε τις πιο κρυφές γωνιές της λίμνης.

Τα «φαντάσματα» της λίμνης: Καθώς κωπηλατείτε, θα συναντήσετε δεκάδες μικρά νησάκια, τα οποία εμφανίζονται ή βυθίζονται ανάλογα με τη στάθμη του νερού.

Το γεφύρι του Μανώλη: Ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της διαδρομής είναι το ιστορικό πέτρινο γεφύρι του Μανώλη στον ποταμό Αγραφιώτη. Με ιστορία που ξεπερνά τα 400 χρόνια, το γεφύρι προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα, καθώς άλλοτε χάνεται κάτω από την επιφάνεια και άλλοτε αναδύεται ολόκληρο, υπενθυμίζοντας το παρελθόν της περιοχής πριν τον κατακλυσμό των νερών.

Κολύμπι και χαλάρωση: Το καλοκαίρι, η καθαρότητα και η ηρεμία των νερών την καθιστούν ιδανική για δροσερές βουτιές σε σημεία που δεν είναι προσβάσιμα από την ξηρά.

Πρακτικές πληροφορίες για την επίσκεψή σας

Πρόσβαση: Η πρόσβαση γίνεται κυρίως μέσω των Γεφυρών της Επισκοπής και της Τατάρνας. Η Γέφυρα Τατάρνας είναι ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα που έχει βραβευτεί για τον σχεδιασμό του.

Οργάνωση: Λόγω της τεράστιας έκτασης (περίπου 81 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και των δαιδαλωδών κολπίσκων, προτείνεται ανεπιφύλακτα η συμμετοχή σε οργανωμένα γκρουπ με έμπειρους συνοδούς. Εκείνοι θα σας καθοδηγήσουν με ασφάλεια και θα μοιραστούν μαζί σας την ιστορία των χωριών που βυθίστηκαν για να δημιουργηθεί η λίμνη.

Διαμονή στα πέριξ

Για τη διαμονή σας στα χωριά γύρω από τη Λίμνη Κρεμαστών, υπάρχουν αρκετές επιλογές σε παραδοσιακούς ξενώνες και ξενοδοχεία που προσφέρουν εξαιρετική θέα και αυθεντική φιλοξενία.