Τα δύο ελληνικά νησιά ανάμεσα στους 20 καλύτερους ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Ευρώπη

Δύο ελληνικά νησιά βρίσκονται ανάμεσα στα 20 καλύτερα μέρη της Ευρώπης για να ταξιδέψει κανείς το 2026, σύμφωνα με το European Best Destinations.

Εκατομμύρια ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του πλανήτη συμβάλλουν κάθε χρόνο στη διαμόρφωση της τελικής λίστας με τους καλύτερους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Ταξιδιωτικοί ειδικοί του European Best Destinations εξετάζουν πάνω από 500 προορισμούς της Ευρώπης, αρχικά για βασικούς δείκτες όπως τα στοιχεία της Eurostat για την ανάπτυξη του τουρισμού, την αύξηση των διαδικτυακών αναζητήσεων, την αυξανόμενη δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δέσμευση κάθε προορισμού για βιωσιμότητα, προσβασιμότητα και τοπική ανάπτυξη. Στη συνέχεια, επιλέγονται 20 προορισμοί σε συνεργασία με ταξιδιωτικά μέσα ενημέρωσης οι οποίοι μπαίνουν σε ψηφοφορία για να βγει η κατάταξη. Η τελική κατάταξη βασίζεται στις ψήφους των εγγεγραμμένων ταξιδιωτών του European Best Destinations (1.330.682 ψήφοι), με κάθε συμμετέχοντα να μπορεί να ψηφίσει έως και τρεις προορισμούς.

Στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς για το 2026, υπάρχουν δύο ελληνικοί: «το πιο αγνό καλοκαιρινό όνειρο του Αιγαίου» Άνω Κουφονήσι στην 13 θέση της λίστας και στην 16 θέση ο Αβλέμονας στα Κύθηρα όπου «η ηρεμία γίνεται τρόπος ζωής».

Άνω Κουφονήσι: Διαχρονικό και αβίαστα κομψό μέρος

Το Άνω Κουφονήσι χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο γοητευτικούς νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026: «Λευκά σοκάκια, έντονες μπλε πόρτες, βουκαμβίλιες και καταγάλανα νερά δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει διαχρονικό και αβίαστα κομψό. Όλα εδώ είναι απλά με τον καλύτερο τρόπο: παραλίες που συνδέονται με παραλιακά μονοπάτια, φυσικές πισίνες σκαλισμένες από τη θάλασσα και εκδρομές με βάρκα στο κοντινό Κάτω Κουφονήσι για απόλυτη ηρεμία.

Η Χώρα προσφέρει μικρά καφέ, μπουτίκ με χειροποίητα προϊόντα, εργαστήρια κοσμημάτων και ταβέρνες όπου σερβίρονται φρέσκο ψάρι και ελληνικά μεζέδες κάτω από τις ζεστές νύχτες του νησιού. Η ζωή κυλά με ρυθμό βόλτας. Οι μέρες περνούν ανάμεσα σε βουτιές στη θάλασσα, άμμο, ήλιο και ήσυχες βραδιές σε βεράντες με θέα στον ορίζοντα που λάμπει».

Αβλέμονας: Γαλήνιος και εντυπωσιακός

Ο Αβλέμονας χαρακτηρίζεται ως «ένα γαλήνιο παραθαλάσσιο χωριό που διαμορφώνεται από το φως του ήλιου, τους τιρκουάζ κόλπους και μια ατμόσφαιρα που μοιάζει να έχει φτιαχτεί για μια χαλαρή ζωή. Γοητευτικά λευκά σπίτια περιβάλλουν έναν φυσικό κόλπο όπου το πρωί μπορείτε να κολυμπήσετε σε πισίνες λαξευμένες στο βράχο. Οι βεράντες έχουν θέα στη θάλασσα, τα παιδιά πηδούν από πέτρινες προεξοχές και το χωριό κινείται με έναν απαλό, αβίαστο ρυθμόπου επαναφέρει αμέσως το δικό σας ρυθμό».

«Το φαγητό είναι απόλαυση: φρέσκο ψάρι, τοπικά τυριά, μέλι, εσπεριδοειδή και απλά νησιώτικα πιάτα σερβίρονται σε σκιερές βεράντες. Μια χούφτα μπουτίκ ξενώνες και οικογενειακά δωμάτια διατηρούν τον Αβλεμόνα οικείο, ενώ οι κοντινές παραλίες προσφέρουν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά τοπία των Κυθήρων. Οι μέρες είναι ήσυχες και γεμάτες: κολύμπι στη θάλασσα, περίπατοι στην ακτή, μικρά καταστήματα χειροτεχνίας, κρασί στο ηλιοβασίλεμα δίπλα στον κόλπο και βόλτες με το αυτοκίνητο στα ήσυχα χωριά του νησιού. Είναι η Ελλάδα στην πιο αυθεντική, απαλή και βαθιά χαλαρωτική της μορφή».

