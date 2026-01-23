Ζάκυνθος: Eκτοξεύεται στις αναζητήσεις για διακοπές - Άλλα νησιά στα trends του 2026

Οι ταξιδιωτικές αναζητήσεις για το καλοκαίρι του 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει και τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν εκρηκτική άνοδο του ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, με τρία ελληνικά νησιά να ξεχωρίζουν διεθνώς.

Ανάμεσά τους, πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχει η Ζάκυνθος.

Σύμφωνα με δεδομένα της ταξιδιωτικής πλατφόρμας TravelSupermarket, οι Βρετανοί ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο πληροφορίες για ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς.

Στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης προορισμών με τη μεγαλύτερη αύξηση αναζητήσεων για ταξίδια το 2026 βρίσκεται η Ζάκυνθος, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο 269%.

Το νησί διαθέτει ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα, κυρίως χάρη στην εμβληματική παραλία του Ναυαγίου, ενώ παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική τόσο σε νεανικά κοινά όσο και σε οικογένειες, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι το λουκέτο που έχει μπει στο «Ναυάγιο» εδώ και μερικά χρόνια, έχει μειώσει δραματικά τον τουρισμό στο νησί, με το καλοκαίρι του 2025 να έχει δημιουργήσει σοκαριστικά αρνητικές εικόνες.

Και, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, αν το «Ναυάγιο» δεν ανοίξει και πάλι, οι περισσότερο υποψήφιοι επισκέπτες θα μείνουν απλώς στις αναζητήσεις για τη Ζάκυνθο και δεν πρόκειται να την επισκεφτούν.

Ακολουθεί η Κως, η οποία καταλαμβάνει την 6η θέση με αύξηση αναζητήσεων 136%, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως ένας ολοκληρωμένος και αξιόπιστος προορισμός διακοπών.

Με συνδυασμό ποιοτικών παραλιών, προσιτού κόστους, οργανωμένων υποδομών, οικογενειακών resorts και εύκολης πρόσβασης από μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, η Κως αποτελεί σταθερή επιλογή για ταξιδιώτες που σχεδιάζουν έγκαιρα τις διακοπές τους.

Στην 7η θέση της λίστας συναντάται η Μύκονος, με αύξηση αναζητήσεων 126%. Παρά τις υψηλές τιμές και την έντονη πολυκοσμία, το νησί εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για πολυτελείς αποδράσεις και έντονη νυχτερινή ζωή.

Ταξιδιωτικές αναζητήσεις 2026

Η συνολική λίστα των αναζητήσεων για νησιωτικούς προορισμούς το 2026 περιλαμβάνει περιοχές από όλο τον κόσμο. Στην κορυφή βρίσκεται το Gozo της Μάλτας, με θεαματική αύξηση 1.703%, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη διεθνή προβολή της ταινίας Gladiator II, αλλά και στη στροφή των ταξιδιωτών προς πιο αυθεντικούς και λιγότερο κορεσμένους μεσογειακούς προορισμούς.

Ακολουθούν η Σρι Λάνκα (605%), ο Μαυρίκιος (264%), η Φουερτεβεντούρα (139%), η Αντίγκουα (106%), η Κύπρος (104%) και η Μάλτα (95%).

Οι ταξιδιωτικές τάσεις του 2026 διαμορφώνονται πλέον από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως τα social media, η κινηματογραφική προβολή, το word of mouth και η αυξανόμενη ανάγκη των ταξιδιωτών για εμπειρίες με ξεκάθαρη αφήγηση και ισχυρή ταυτότητα.