Αγόριανη: Το πανέμορφο χωριό πίσω από τον Παρνασσό, alter ego της Αράχωβας

Γραφική και ιστορική, η Αγόριανη με το πλούσιο ελατόδασος και τους εντυπωσιακούς καταρράκτες είναι ο τέλειος προορισμός για ηρεμία και ησυχία.

Στην καρδιά της Φωκίδας, εκεί που οι πίσω πλαγιές του Παρνασσού γεμίζουν τα μάτια με το πιο βαθύ πράσινο και την ανάσα με πεντακάθαρο βουνίσιο αέρα, υπάρχει ένα μικροσκοπικό χωριό που αποτελεί κόσμημα από κάθε άποψη. Η Επτάλοφος, όπως είναι γραμμένη στον χάρτη, που κάποτε γέννησε τουρκοφάγους και αντιστασιακούς σαν την οικογένεια Κατσαρού και τον Δημήτρη Δημητρίου (Νικηφόρο) σήμερα είναι το χαλαρό alter ego της κοσμοπολίτικης Αράχωβας.

Η Αγόριανη ή Επτάλοφος λοιπόν που βρίσκεται σε υψόμετρο 830 μέτρων, απέχει μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα και περίπου μια ώρα από το πιο διάσημο χιονοδρομικό της χώρας (Παρνασσός). Επίσης είναι μόλις 40 χλμ. μακριά από τους Δελφούς. Πριν όμως πάρετε τον εξοπλισμό σας και πάτε για σκι ή βγείτε για ιστορική ξενάγηση, κάντε μια βόλτα στο χωριό. Την πετρόχτιστη πλατεία διασχίζει το Αγοριανίτικο Ρέμα που καταλήγει σε δύο καταρράκτες.

Ακολουθώντας τη ροή του νερού και τον ήχο από το κελάρυσμά του μπορείτε να ανεβείτε τα σκαλιά προς τα επάνω και να φτάσετε στον υπέροχο μεγάλο καταρράκτη ενώ κατεβαίνοντας προς την έξοδο θα δείτε ένα δεύτερο εξίσου μαγευτικό σημείο που τα νερά τρέχουν ορμητικά μέσα στα πλατάνια και τις καστανιές.