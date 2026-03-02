Συνταγή για κεφτεδάκια με φέτα και ελιά

Αυτά τα κεφτεδάκια συνδυάζουν δύο αγαπημένα υλικά της ελληνικής κουζίνας, την φέτα και τις ελιές, με τον κιμά, δημιουργώντας ένα πιάτο με υπέροχη γεύση.

Είναι ιδανικά για μεζέ, κυρίως πιάτο ή ακόμα και μέσα σε πίτα για σουβλάκι.

Υλικά για τη συνταγή

450 γρ. αρνίσιος κιμάς

½ φλιτζάνι ψιλοκομμένος φρέσκος μαϊντανός

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο κρεμμύδι

½ φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα

½ φλιτζάνι ψιλοκομμένες πράσινες ελιές

2 αυγά

1 κουταλάκι του γλυκού ιταλικό μείγμα καρυκευμάτων

Οδηγίες