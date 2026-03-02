Back to Top
Συνταγή για κεφτεδάκια με φέτα και ελιά

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Είναι ιδανικά για μεζέ, κυρίως πιάτο ή ακόμα και μέσα σε πίτα για σουβλάκι

Αυτά τα κεφτεδάκια συνδυάζουν δύο αγαπημένα υλικά της ελληνικής κουζίνας, την φέτα και τις ελιές, με τον κιμά, δημιουργώντας ένα πιάτο με υπέροχη γεύση.

Είναι ιδανικά για μεζέ, κυρίως πιάτο ή ακόμα και μέσα σε πίτα για σουβλάκι.

Υλικά για τη συνταγή
450 γρ. αρνίσιος κιμάς
½ φλιτζάνι ψιλοκομμένος φρέσκος μαϊντανός
2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο κρεμμύδι
½ φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα
½ φλιτζάνι ψιλοκομμένες πράσινες ελιές
2 αυγά
1 κουταλάκι του γλυκού ιταλικό μείγμα καρυκευμάτων

Οδηγίες

  • Προθερμάνετε το γκριλ του φούρνου σας.
  • Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε τον κιμά με τον μαϊντανό, το κρεμμύδι, τη φέτα, τις πράσινες ελιές, τα αυγά και το μείγμα καρυκευμάτων.
  • Πλάστε 16 κεφτεδάκια και τοποθετήστε τα σε απόσταση 5 εκατοστών μεταξύ τους σε ένα ταψί.
  • Ψήστε μέχρι να ροδίσουν από πάνω. Γυρίστε τα και ψήστε τα και από την άλλη πλευρά.

