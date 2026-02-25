Ποιές είναι οι 3 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις στο Ιόνιο

Ακόμη 3 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις δρομολογούνται στο Ιόνιο.

Δείτε παρακάτω λεπτομέρειες για τις 3 πιό πρόσφατες νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία στα Ιόνια Νησιά:

Εγκρίθηκε νέο έργο ανακαίνισης ξενοδοχείου στη Ζάκυνθο, που βρίσκεται στην περιοχή Αργάσι, στη Ζάκυνθο. Για το έργο έχει ήδη εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ζακυνθίων. Σύμφωνα με αυτή, οι εργασίες περιλαμβάνουν την αλλαγή διαρρυθμίσεων και όψεων του ξενοδοχείου, καθώς και την κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών, υπογείων μηχανοστασίων και δεξαμενών νερού.

“Στα σκαριά” βρίσκεται νέο έργο ανακαίνισης ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά. Το έργο αφορά σε ξενοδοχείο δυναμικότητας 305 κλινών που βρίσκεται στην περιοχή Πλατύς Γυαλός, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και έχει λάβει προέγκριση οικοδομικής άδειας από την ΥΔΟΜ του Δήμου Αργοστολίου. Oι εργασίες αφορούν σε διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου, προσθήκη εξωτερικού ανελκυστήρα, τροποποιήσεις στην πίσω όψη του κεντρικού κτιρίου, εσωτερικές διαρρυθμίσεις στην κουζίνα, κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών και την κοπή δέντρων.

Προεγκρίθηκε έργο για νέο ξενοδοχείο στην Κέρκυρα. Πρόκειται για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου 1 αστέρος, δύο ορόφων. Το νέο ξενοδοχείο θα αναπτυχθεί σε οικόπεδο επιφανείας 932 τ.μ. περίπου, στην περιοχή Άγιος Στέφανος Επισκέψεως, Αχαράβης, στη Βόρεια Κέρκυρα. Για το έργο έχει ήδη εκδοθεί η σχετική προέγκριση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

