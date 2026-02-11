Αυτοί είναι οι νικητές των κατηγοριών του διαγωνισμού EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025

Τους νικητές των τεσσάρων επιμέρους κατηγοριών βράβευσης του διαγωνισμού ΕΥ «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025 ανακοίνωσε η EY Ελλάδος, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης υποψηφίων από την ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού, υπό την προεδρία του Βασίλειου Κάτσου, Προέδρου και Συνιδρυτή της VNK Capital και Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2008.

Πρόκειται για τους:

* Βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας: Ανδρέας Δημητρίου - Πρόεδρος, ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ

* Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας: Θωμάς Δούζης - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ERGON FOODS

* Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας: Χάρης Βαφειάς - Διευθύνων Σύμβουλος, VAFIAS GROUP

* Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας: Ευάγγελος Γεροβασιλείου - Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Οι επιχειρηματίες που διακρίθηκαν στις επιμέρους κατηγορίες, θα διεκδικήσουν τον τίτλο EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025, στην Τελετή Απονομής του διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2026. O νικητής θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The Year™, που θα πραγματοποιηθεί στο Μόντε Κάρλο τον Μάιο του 2026.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: "Μέσα από τον φετινό μας διαγωνισμό - τον δέκατο στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα - θέλαμε να αναδείξουμε ανθρώπους δημιουργικούς, που μετασχηματίζουν την ιδέα σε αξία, την ευκαιρία σε ανάπτυξη, και τη συγκυρία σε διαχρονικότητα. Οι τέσσερις νικητές του διαγωνισμού, αντιπροσωπεύουν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά και, ο κάθε ένας τους, φέρνει και μία ιστορία οράματος, επιμονής και επιτυχίας σε τομείς νευραλγικούς για την ελληνική οικονομία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη και για την κοινωνία. Θα ήθελα να τους συγχαρώ και να προτρέψω, παράλληλα, τους νέους επιχειρηματίες που μοιράζονται το ίδιο όραμα για δημιουργία με εκείνους, να εμπνευστούν και να συνεχίσουν να διαμορφώνουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση".

Το who is who των νικητών

-Βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας: Ανδρέας Δημητρίου - Πρόεδρος, ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ

Το παράδειγμα του Ανδρέα Δημητρίου και του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ αναδεικνύει πώς η εμπιστοσύνη, η συλλογική ταυτότητα και το ισχυρό brand, μπορούν να λειτουργήσουν ως θεμελιώδεις πυλώνες οργανωσιακής ανθεκτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης στον συνεταιριστικό χώρο. Ο ίδιος εντάχθηκε στον συνεταιρισμό το 1996 και, από το 2012, οπότε και ανέλαβε την προεδρία του, ηγείται ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού μετασχηματισμού. Η ΠΙΝΔΟΣ μετεξελίχθηκε από έναν παραδοσιακό αγροτικό συνεταιρισμό σε έναν πλήρως καθετοποιημένο, ενεργειακά αυτόνομο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο οργανισμό, συνδυάζοντας υψηλή οικονομική αποτελεσματικότητα, με έντονη κοινωνική υπευθυνότητα. Η στρατηγική αυτή βασίστηκε στη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, στη συστηματική καλλιέργεια της εμπιστοσύνης του καταναλωτή και στην ανάπτυξη με σαφές κοινωνικό πρόσημο. Ως ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, και διεθνές παράδειγμα σύγχρονου συνεταιριστικού προτύπου, η ΠΙΝΔΟΣ αριθμεί περισσότερα από 500 μέλη-παραγωγούς, πάνω από 100 συνεργάτες-παραγωγούς και απασχολεί περισσότερους από 1.700 εργαζομένους. Παράλληλα, διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο 18 κέντρων διανομής, εξυπηρετώντας περισσότερα από 8.000 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα.

-Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας: Θωμάς Δούζης - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ERGON FOODS

Το 2008, ο Θωμάς Δούζης ξεκίνησε με μια απλή πεποίθηση: ότι δεκάδες μικροί Έλληνες παραγωγοί, με εξαιρετικά προϊόντα, δεν έβρισκαν εύκολα τον δρόμο προς τις αγορές. Η ERGON γεννήθηκε ως το brand που θα τους ένωνε και θα τους έδινε πρόσβαση στον κόσμο. Σήμερα, μαζί με τον αδελφό του, έχει μετατρέψει αυτή την ιδέα σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εμπειριών. 27 σημεία σε 3 ηπείρους, περισσότερα από 600 προϊόντα, και ένα brand που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βιώνει την Ελλάδα. Από το πρώτο εστιατόριο-παντοπωλείο στη Θεσσαλονίκη το 2011, μέχρι τα ERGON Houses, τα ERGON Agoras και τα διεθνή concepts από το Λονδίνο έως τη Μέση Ανατολή, η ERGON δεν εξάγει απλώς προϊόντα. Εξάγει τρόπο ζωής. Σε μια εποχή ομοιομορφίας, χτίζει χώρους με χαρακτήρα, σεβασμό στον τόπο και παγκόσμια απεύθυνση, χωρίς συμβιβασμούς. Με σταθερή φιλοσοφία, τόλμη, ποιότητα και συνέπεια, συνεχίζει να εξελίσσεται, εμπνέοντας ανθρώπους, αγορές και σύγχρονες γαστρονομικές κουλτούρες σε παγκόσμια κλίμακα.

-Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας: Χάρης Βαφειάς - Διευθύνων Σύμβουλος, VAFIAS GROUP

Σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως η ναυτιλία, ο Χάρης Βαφειάς, από νεαρή ηλικία, κατάφερε να χαράξει τη δική του πορεία, ξεκινώντας το 2000 με ένα όραμα και δύο παλιά δεξαμενόπλοια. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, κατάφερε να εισάγει τη StealthGas στον δείκτη Nasdaq το 2005 και να βραβευτεί ως ο νεότερος ηλικιακά επιχειρηματίας εισηγμένης ναυτιλιακής. Με σταθερά βήματα και στρατηγικές επιλογές, ο Όμιλος σήμερα περιλαμβάνει έξι ναυτιλιακές (τρεις εκ των οποίων, εισηγμένες) άνευ τραπεζικού δανεισμού, με στόλο συνολικής αξίας 3,5 δισ. δολ. που ξεπερνά τα 100 πλοία και δραστηριότητες που καλύπτουν τα φορτηγά πλοία, το αέριο, το αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, όπως diesel, βενζίνη και νάφθα. Και, συνεχίζει να επεκτείνει δυναμικά τον στόλο, επενδύοντας στην ποιότητα και στην προστιθέμενη αξία των πλοίων του ως διαφοροποιητικών παραγόντων, με τη σφραγίδα καλών παγκόσμιων ναυπηγείων, όπως της Ιαπωνίας και της Κορέας.

-Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας: Ευάγγελος Γεροβασιλείου - Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Με πηγή έμπνευσης το πάθος για την αμπελουργία και σπουδές οινολογίας στη φημισμένη «πρωτεύουσα του κρασιού», το Bordeaux, ο Ευάγγελος Γεροβασιλείου έχει συνδέσει το όνομά του με τη Μαλαγουζιά και την αναβίωση της ιστορικής ποικιλίας. Ιδρύοντας το 1981 το Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή, έθεσε τις βάσεις για πρωτοποριακά εγχειρήματα στον χώρο του κρασιού, πιστεύοντας όσο λίγοι στη δυναμική των ελληνικών ποικιλιών. Στη συνέχεια, επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε νέα οινοποιεία, πειραματικούς αμπελώνες και διεθνείς αγορές, επενδύοντας στη βιώσιμη καλλιέργεια, την τεχνολογία και την ανάδειξη του οινικού πολιτισμού μέσω του Μουσείου Οίνου Γεροβασιλείου και του οινοτουρισμού. Έχοντας ιδρύσει και συνιδρύσει πέντε οινοποιεία στην Ελλάδα, σήμερα καλλιεργεί περισσότερα από 2.500 στρέμματα, παράγει 40 ετικέτες και απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους. Με επίκεντρο την οινική καινοτομία, το Κτήμα Γεροβασιλείου συνεχίζει να πρωτοπορεί, παραμένοντας ανοιχτό στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις.