Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Τριήμερη προθεσμία για τις δηλώσεις – Τι αλλάζει μετά τις 12 Φεβρουαρίου

Το πρώτο πρακτικό «τεστ» συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στο πεδίο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έρχεται πριν κλείσει το α’ τρίμηνο του έτους, με 3 ημέρες να απομένουν πριν την λήξη μιας σημαντικής προθεσμίας.

Για τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 02.02.2026 να εκδίδουν παραστατικά ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η δήλωση έναρξης πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο myAADE με προθεσμία τις 12.02.2026, αλλιώς θεωρείται εκπρόθεσμη από την επόμενη ημέρα με επιπτώσεις για όσους δεν προλάβουν.

Η υποχρέωση εφαρμόζεται από 02.02.2026 για την πρώτη ομάδα επιχειρήσεων, δηλαδή για όσες είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ στο φορολογικό έτος 2023. Για το διάστημα 02.02.2026 έως 31.03.2026 έχει δοθεί μεταβατικός χρόνος προσαρμογής. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορούν να μείνουν πίσω οι δηλώσεις. Σημαίνει ότι μέσα στο τρίμηνο μπορεί να υπάρχει παράλληλη λειτουργία με το εμπορικό ή λογιστικό πρόγραμμα ή τη φόρμα καταχώρησης, αλλά η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει τη δήλωση έναρξης και να ξεκινήσει την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσα στο ίδιο διάστημα.

Οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ προβλέπουν ότι όταν μια επιχείρηση ξεκινά να χρησιμοποιεί είτε μια υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης είτε τη δωρεάν εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ, πρέπει να καταχωρείται δήλωση έναρξης στο myAADE. Αν η έναρξη έγινε στις 02.02.2026, το δεκαήμερο κλείνει στις 12.02.2026 αλλά αν η έναρξη έγινε αργότερα, το δεκαήμερο μετρά από εκείνη την ημερομηνία και μεταφέρεται αντίστοιχα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις

Στην πράξη, αυτό που χρειάζεται να ελέγξει άμεσα μια επιχείρηση είναι αν έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά βήματα στο myAADE.

Πρώτον, να υπάρχει καταχωρημένη δήλωση έναρξης για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, είτε μέσω της υπηρεσίας που χρησιμοποιεί είτε μέσω του timologio.

Δεύτερον, να έχει δει στις e-Κοινοποιήσεις, δηλαδή στις ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ, ότι η δήλωση έχει αναρτηθεί και να μην την αφήσει χωρίς ενέργεια, γιατί υπάρχει προθεσμία δέκα ημερών για αποδοχή ή απόρριψη. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, η αποδοχή θεωρείται ότι έγινε αυτόματα.

Τρίτον, να έχει δοθεί η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση στο Taxisnet προς τη λύση που χρησιμοποιεί, ώστε να μπορεί να εκδίδει παραστατικά για λογαριασμό της όπου αυτό απαιτείται.

Σημαντική είναι ακόμα μια λεπτομέρεια που αφορά άμεσα τις επιχειρήσεις. Αν η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν υποβάλει τη δήλωση μέσα στο δικό της δεκαήμερο, τότε η υποχρέωση περνά στην επιχείρηση, η οποία πρέπει να την υποβάλει μέσα σε νέο δεκαήμερο που ξεκινά όταν λήξει η προθεσμία της υπηρεσίας. Με απλά λόγια, ακόμη και αν τρίτος καθυστερήσει, η επιχείρηση δεν «καλύπτεται» αυτόματα και πρέπει να παρακολουθεί τις ημερομηνίες.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ για πωλήσεις προς επιχειρήσεις άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου παραμένει προαιρετική.

Στο μεταβατικό διάστημα έως 31.03.2026 προβλέπεται δυνατότητα παράλληλης χρήσης του εμπορικού ή λογιστικού προγράμματος ή της ειδικής φόρμας καταχώρησης για τη διαβίβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία, αλλά το ζητούμενο είναι να κλείσει η μετάβαση μέσα στο τρίμηνο.

Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην πρώτη ομάδα και ξεκίνησαν από 02.02, το ορόσημο της 12.02 είναι η πρώτη στιγμή που η ηλεκτρονική τιμολόγηση παύει να είναι απλώς προαιρετική και γίνεται υποχρέωση. Όσοι δεν έχουν ελέγξει ακόμη τι έχει καταχωρηθεί στο myAADE, πρακτικά καλούνται να το κάνουν τώρα, ώστε να μη βρεθούν στη ζώνη εκπρόθεσμων δηλώσεων από 13.02.2026.

Από τότε και μετά, τα τιμολόγια που θα εκδοθούν χωρίς πάροχο ή εκτός των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp δεν θα θεωρούνται νόμιμα. Βάσει νόμου, η μη έκδοση με έναν από τους παραπάνω δύο νόμιμους τρόπους ισοδυναμεί με μη έκδοση παραστατικού.

Αυτό επιφέρει πρόστιμο ίσο με 50% του ΦΠΑ για κάθε παραστατικό που θα εντοπιστεί από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ ότι δεν εκδόθηκε νόμιμα.