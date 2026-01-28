Το thebest.gr αναζητά συνεργάτες για τη στελέχωση του Εμπορικού Τμήματος

Στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected]
Το thebest.gr, το νο1 ειδησεογραφικό πόρταλ της ελληνικής περιφέρειας με έδρα την Πάτρα, αναζητά συνεργάτες για στελέχωση του Εμπορικού Τμήματός του.
Τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων (με σειρά προτεραιότητας) είναι τα κάτωθι:
-Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
-Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
-Υπευθυνότητα, οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα, προσήλωση στους στόχους
-Πτυχίο Ανώτερης Σχολής με κατεύθυνση σε έναν από τους παρακάτω τομείς: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μ.Μ.Ε., Marketing, Πωλήσεις
-Προϋπηρεσία σε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέσω email στο [email protected].
