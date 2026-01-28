Το thebest.gr αναζητά συνεργάτες για τη στελέχωση του Εμπορικού Τμήματος

Το thebest.gr, το νο1 ειδησεογραφικό πόρταλ της ελληνικής περιφέρειας με έδρα την Πάτρα, αναζητά συνεργάτες για στελέχωση του Εμπορικού Τμήματός του.

Τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων (με σειρά προτεραιότητας) είναι τα κάτωθι:

-Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

-Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα

-Υπευθυνότητα, οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα, προσήλωση στους στόχους

-Πτυχίο Ανώτερης Σχολής με κατεύθυνση σε έναν από τους παρακάτω τομείς: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μ.Μ.Ε., Marketing, Πωλήσεις

-Προϋπηρεσία σε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέσω email στο [email protected].