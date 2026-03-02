Η MPDO παρουσιάζει την Έκθεση Δραστηριοτήτων 2023–2025: Αποτύπωμα, συνεργασίες και επόμενο βήμα

Ένας συνοπτικός απολογισμός τριετίας για τη στήριξη των ΜμΕ, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τον μετασχηματισμό με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η MPDO Consulting S.A. ανακοινώνει τη δημοσίευση της Έκθεσης Δραστηριοτήτων 2023–2025, ενός αναλυτικού απολογισμού τριετίας που συγκεντρώνει τα βασικά έργα, τις συνεργασίες και τα αποτελέσματα της εταιρείας στον χώρο της στρατηγικής συμβουλευτικής, της χρηματοδότησης και του επιχειρησιακού μετασχηματισμού.

Η Έκθεση καταγράφει την πορεία της MPDO σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών, όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να κινηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, σταθερή οργάνωση και συνεχή πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία επιχειρηματική ανάπτυξης. Στο επίκεντρο βρίσκονται δράσεις που αφορούν την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων, την τραπεζική και ιδιωτική χρηματοδότηση, τη συμμετοχή σε δημόσια και ευρωπαϊκά έργα, καθώς και τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την καινοτομία και τη συνεργασία με φορείς.

Μεταξύ άλλων, η Έκθεση περιλαμβάνει:

επιλεγμένα έργα και παρεμβάσεις στην τριετία,

τη χαρτογράφηση συνεργασιών και δικτύου,

χρηματοδοτήσεις/επιδοτήσεις και αποτελέσματα (άνω των 3 εκατ. ευρώ)

νέες πρωτοβουλίες και προοπτικές για το 2026

Η Έκθεση Δραστηριοτήτων 2023–2025 είναι διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα της MPDO στον σύνδεσμο εδώ.

Σχετικά με την MPDO

Η MPDO είναι μια εταιρεία συμβούλων διοίκησης που υποστηρίζει με επιτυχία επιχειρήσεις και οργανισμούς στον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, συνδυάζοντας στρατηγική προσέγγιση με πρακτική εφαρμογή και δίκτυο συνεργατών.