ΑΦΗΣ: Το καλό επιστρέφει

Το καλό επιστρέφει για την ΑΦΗΣ και ηADMINEεπιστρέφειμε μια ταινία μικρού μήκουςμε τίτλο “Το Καλό Επιστρέφει”.

Μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους που δημιούργησε η ADMINE, υπόσχεται να κάνει όλο τον κόσμο να πιστέψει ότι το καλό πάντα επιστρέφει. Η ταινία διηγείται το ταξίδι μιας μπαταρίας και τη σχέση της με τη Ρίτα, ένα 8χρονο παιδί, που μας μαθαίνουν ότι ακόμα και η πιο μικρή, καλή πράξη, μπορεί να επιστρέψει πίσω σε εμάς. Κι αν κάποιες φορές χάνουμε το κουράγιο μας και μας φαίνονται όλα παραμύθια, η ιστορία μάς υπενθυμίζει πως όταν είμαστε καλοί με όλους, μπορεί να συμβεί κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Η δημιουργία των χαρακτήρων και του περιβάλλοντος της ταινίας έγινε αποκλειστικά στο χέρι, επιτρέποντας την ελευθερία έκφρασης και την ανάδειξη της μοναδικότητας κάθε στοιχείου, ενώ διαμορφώνουν έναν οπτικό κόσμο που είναι ταυτόχρονα μοντέρνος και γεμάτος συναίσθημα.

Ως μέρος της ευρύτερης επικοινωνίας για την ΑΦΗΣ,στόχος της ταινίας είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την αξία της ανακύκλωσης μπαταριών, μιας τόσο μικρής πράξης με μεγάλη σημασία, και τον αντίκτυπο που έχει σε εμάς και στο περιβάλλον.

Την παραγωγή ανέλαβε η ADMINE, σε story/conceptτης ADMINE και σενάριοτης Όλγας Νάλτσουκαι Σταυρούλας Παπαδάκη.Η σκηνοθεσία και το animationέγινε από τη Δάφνη Ξουράφη. Τη μουσική επιμελήθηκε ο Θοδωρής Ρέγκλης ενώ το SoundDesignέγινε από τη MUSICFORADS, τον Αλέξανδρο Ραγκούση και τον Δημήτρη Αστραντίνη.

Για τις ανάγκες της ταινίας δημιουργήθηκε από τη MINOSEMIτο OST«Το Καλό Επιστρέφει» σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη, μουσική Μάριου Ψιμόπουλου και ερμηνεία της μοναδικής Έλενας Παπαρίζου.

Τις φωνές τους χάρισαν οι: ΛίλαΜπακλέση, Αργύρης Πανταζάρας, Αγάπη και Κλεοπάτρα Σαλτογιάννη.

Την προώθηση και επικοινωνία έχει αναλάβει η ADMINE με υλικάπου καλύπτουν μέσα, όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, OOH και Digital.

Την ταινία μπορείτε να τη δείτε στο επίσημο websitetokaloepistrefei.grκαι στο κανάλι της ΑΦΗΣ στο YouTube.