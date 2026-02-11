500 μαθητές και εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα στην υβριδική ημερίδα του Αρσακείου Πατρών για το CRISPR/Cas9

Το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την υβριδική ημερίδα με τίτλο «CRISPR Cas9: Η Τέχνη… της Γενετικής Χειρουργικής», την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, στο Αμφιθέατρο της Εστίας Επιστημών Πατρών «Κωνσταντίνος Δημητριάδης».

Περισσότεροι από 500 μαθητές της Γ΄ Λυκείου με Προσανατολισμό τις Σχολές Υγείας και Βιολόγοι εκπαιδευτικοί από Λύκεια ολόκληρης της Ελλάδας παρακολούθησαν την ημερίδα, είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις σύγχρονες εξελίξεις στη Γενετική και τη Βιοτεχνολογία.

Το CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) αποτελεί μία επαναστατική τεχνική ακριβούς κατάτμησης και τροποποίησης του DNA. Από την εποχή της χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος, η τεχνολογία CRISPR/Cas9 συνιστά μία από τις σημαντικότερες τομές στην ιστορία της Γενετικής, καθώς επιτρέπει την εξαιρετικά στοχευμένη επεξεργασία του γενετικού υλικού, λειτουργώντας ως ένα «μοριακό ψαλίδι».

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ουσιαστική ενημέρωση και η γόνιμη συζήτηση γύρω από τη συγκεκριμένη τεχνολογία, με έμφαση τόσο στις επιστημονικές της εφαρμογές όσο και στις ηθικές και κοινωνικές της διαστάσεις. Οι βασικοί άξονες της εκδήλωσης περιλάμβαναν:

· Την κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας του CRISPR/Cas9 σε μοριακό επίπεδο και τη σύνδεσή του με τις γνώσεις των μαθητών για την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA.

· Την παρουσίαση των τρεχουσών και μελλοντικών εφαρμογών της τεχνολογίας, όπως η θεραπεία γενετικών ασθενειών, η αντιμετώπιση του καρκίνου και η βελτίωση φυτικών και ζωικών οργανισμών.

· Την ανάδειξη των βιοηθικών, νομικών και κοινωνικών ζητημάτων που ανακύπτουν, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη γύρω από ερωτήματα όπως το «δικαίωμα στη γενετική παρέμβαση» και τα όρια της επιστημονικής παρέμβασης στον άνθρωπο.

· Τη σύνδεση των μαθητών με την αιχμή της επιστημονικής έρευνας και την ενίσχυση του ενδιαφέροντός τους για μελλοντικές σπουδές και σταδιοδρομία στις βιοεπιστήμες.

Το πρόγραμμα της ημερίδας ξεκίνησε με καλωσόρισμα του Διευθυντή του Αρσακείου Λυκείου Πατρών κ. Μάνου Πετράκη και στη συνέχεια το λόγο πήρε το προεδρείο της εκδήλωσης, που αποτελούνταν από τους Βιολόγους κα. Ν. Ηλιοπούλου και κ. Δ. Βλαχοδημητρόπουλο, που προλόγισε τους διακεκριμένους ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Πατρών και συντόνισε τη ροή των εισηγήσεων. Ο κ. Δασκαλάκης Βαγγέλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, ανέλυσε τον μηχανισμό λειτουργίας του CRISPR/Cas9, εξηγώντας πώς οι βάσεις του RNA οδήγησαν σε μία επιστημονική επανάσταση. Ο κ. Ρούκος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, παρουσίασε τις σύγχρονες και μελλοντικές εφαρμογές της τεχνολογίας αφήνοντας άφωνο το ακροατήριο, ενώ ο κ. Βλαστός Δημήτριος, Καθηγητής του Τομέα Γενετικής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας, ανέπτυξε τις προκλήσεις και τα όρια που θέτει η βιοηθική στην εποχή του CRISPR/Cas9. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση, κατά την οποία οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να εκφράσουν προβληματισμούς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διά ζώσης για τα σχολεία της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής και διαδικτυακά για τα σχολεία εκτός Πατρών. Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε βεβαίωση συμμετοχής.

Η μεγάλη ανταπόκριση και το υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων ανέδειξαν την αξία τέτοιων πρωτοβουλιών, που φέρνουν τους μαθητές σε επαφή με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και ενισχύουν τον ρόλο του σχολείου ως ζωντανού πυρήνα γνώσης, προβληματισμού και έμπνευσης.