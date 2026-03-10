Καμπανάκι κινδύνου από την Saudi Aramco: Καταστροφικές οι συνέπειες για το πετρέλαιο αν συνεχιστεί ο πόλεμος

Ο πετρελαϊκός γίγαντας της Σαουδικής Αραβίας και κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, η Saudi Aramco, έκανε σήμερα λόγο για "καταστροφικές συνέπειες" για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ.

Αναλυτικά, η αναστάτωση όχι μόνο έχει προκαλέσει διαταραχές στους τομείς της ναυτιλίας και των ασφαλίσεων, αλλά θα μπορούσε επίσης να έχει δραστικές επιπτώσεις - ντόμινο στην αεροπορία, στη γεωργία, στην αυτοκινητοβιομηχανία και άλλες βιομηχανίες, όπως δήλωσε συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, σε τηλεδιάσκεψη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο Νάσερ σημείωσε ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, επισημαίνοντας ότι η κρίση θα οδηγήσει σε μειώσεις με ταχύτερο ρυθμό.

"Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και όσο περισσότερο διαρκέσει η αναστάτωση, τόσο πιο δραστικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία", τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Aramco ανακοίνωσε μείωση 12% στα ετήσια κέρδη, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών του αργού πετρελαίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα επαναγοράσει μετοχές αξίας έως και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.