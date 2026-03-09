Ποια είναι η startup που βγήκε πρώτη ανάμεσα σε 1000 δυναμικές εταιρίες οικοσυστήματος του 4YFN

Ο μεγάλος νικητής των φετινών βραβείων 4YFN26 στη Βαρκελώνη, ήταν η ισπανική startup Biorce, η οποία απέσπασε τον τίτλο έπειτα από έναν έντονο διαγωνισμό παρουσιάσεων επί σκηνής και κέρδισε χρηματικό έπαθλο ύψους 20.000 ευρώ. Η διάκριση απονεμήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης MWC26 Barcelona, στη σκηνή Banco Sabadell, μπροστά σε κοινό επιχειρηματιών, επενδυτών, επαγγελματιών της τεχνολογίας και κυβερνητικών εκπροσώπων.

Η επιλογή της Biorce έγινε από επιτροπή πέντε επενδυτικών και τεχνολογικών οργανισμών, AT&T Ventures, Indico Capital, Notion Capital, Samsung Next και T.Capital, οι οποίοι αξιολόγησαν τις προτάσεις των φιναλίστ σε έναν διαγωνισμό που θεωρείται από τους σημαντικότερους στον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων.

Η ισπανική ομάδα ξεχώρισε παρουσιάζοντας μια λύση που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών στις κλινικές δοκιμές. Η τεχνολογία της βασίζεται σε AI agents που βοηθούν τις ερευνητικές ομάδες να οργανώνουν, να σχεδιάζουν και να εκτελούν κλινικές μελέτες με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια.

Σύμφωνα με την προσέγγιση της εταιρείας, στόχος είναι να επιταχυνθεί η πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες που σώζουν ζωές, μέσα από τη βελτίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων φαρμάκων. Η φιλοσοφία της Biorce συνοψίζεται στην ανάγκη οι κλινικές δοκιμές να γίνουν πιο γρήγορες, πιο έξυπνες και πλήρως διαφανείς. Το όραμα της ομάδας είναι ένας κόσμος όπου κάθε ασθενής θα μπορεί να έχει πρόσβαση στη θεραπεία που χρειάζεται τη στιγμή που τη χρειάζεται και όχι χρόνια αργότερα.



Στον τελικό των βραβείων συμμετείχαν πέντε startups που προέκυψαν από την επιλογή των είκοσι κορυφαίων νεοφυών επιχειρήσεων του 4YFN, εκπροσωπώντας διαφορετικούς τομείς της τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας, από την κλιματική τεχνολογία έως τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας.