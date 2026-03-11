Οι τράπεζες σπεύδουν να προσαρμοστούν καθώς επανεμφανίζονται παραδοσιακοί κίνδυνοι και ενισχύονται νέες απειλές

Η 15η έκδοση της παγκόσμιας έκθεσης της ΕΥ και του Institute of International Finance (IIF), με τίτλο, Global Bank Risk Management Survey, καταγράφει τη δυναμική επανεμφάνιση παραδοσιακών κινδύνων για τις τράπεζες, όπως ο πιστωτικός κίνδυνος και το χρηματοοικονομικό έγκλημα, την ώρα που εντείνεται η έμφαση σε κυβερνοαπειλές, ψηφιακές απάτες και τη ραγδαία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Με βάση τις απαντήσεις ανώτατων στελεχών από 101 τράπεζες από 31 χώρες, η έκθεση αποτυπώνει έναν κλάδο που αναδιαμορφώνει τις προτεραιότητές του, καθώς αυξάνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις, διαφοροποιούνται οι ρυθμιστικές προσεγγίσεις και διευρύνονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την τεχνολογία, επεκτείνοντας την ατζέντα των Chief Risk Officers (CROs).

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν ιδιαίτερα καθοριστικές στην Ευρώπη και την περιοχή Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, όπου το 95% και το 90% των CROs, αντίστοιχα, δηλώνουν ότι αυτές επηρεάζουν τη στρατηγική τους ατζέντα.

Οι παραδοσιακοί κίνδυνοι ξανά στο προσκήνιο

Ύστερα από αρκετά χρόνια, κατά τα οποία κυριάρχησαν οι μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, ο πιστωτικός κίνδυνος επανέρχεται ως κορυφαία προτεραιότητα (62%), λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για επισφαλείς απαιτήσεις και του εντεινόμενου ανταγωνισμού από μη τραπεζικούς φορείς (non-banks). Το χρηματοοικονομικό έγκλημα καταγράφει, επίσης, σημαντική άνοδο, φτάνοντας το 43%, από 23% πέρυσι, ενώ έντονη είναι και η αύξηση των ανησυχιών για τις ψηφιακές απάτες, που διαμορφώνονται στο 59%, από 23%.

Παράλληλα, οι CROs των τραπεζών του δείγματος, επισημαίνουν ότι η ταχεία ανάπτυξη του private credit (μορφή χρηματοδότησης μέσω άμεσων δανείων από μη τραπεζικούς φορείς, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε δημόσιες αγορές), προσθέτει νέα επίπεδα πολυπλοκότητας στην αξιολόγηση κινδύνων. Περισσότεροι από το ένα τρίτο δηλώνουν ότι το private credit αυξάνει την πολυπλοκότητα της ανάλυσης εκθέσεων σε κινδύνους, ενώ 26% αναφέρουν αυξανόμενες συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου και κινδύνων αντισυμβαλλόμενων μερών.

Την ίδια στιγμή, το cybersecurity παραμένει ο σημαντικότερος βραχυπρόθεσμος κίνδυνος για τις τράπεζες (86%), αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των κυβερνοαπειλών.

Αργή υλοποίηση τεχνολογιών

Παρότι περισσότεροι από τους μισούς CROs (55%) αναγνωρίζουν τις προηγμένες τεχνολογίες ως κορυφαία προτεραιότητα, το χάσμα μεταξύ στρατηγικής πρόθεσης και επιχειρησιακής υλοποίησης παραμένει σημαντικό, καθώς το 72% δηλώνουν ότι η υιοθέτηση του AI στη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων παραμένει σε αρχικό στάδιο, με τον ρυθμό προόδου να έχει μεταβληθεί ελάχιστα από το 2024.

Οι CROs αξιοποιούν ήδη το AI, κυρίως για τον εντοπισμό απάτης και χρηματοοικονομικού εγκλήματος, με το 61% να αναφέρουν ενεργή χρήση του στους συγκεκριμένους τομείς. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της παρακολούθησης cyber και λειτουργικών κινδύνων (41%), ενώ 33% την αξιοποιούν για την υποστήριξη μοντέλων πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγορών. Ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για την περαιτέρω υλοποίηση τεχνολογιών, παραμένει η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων, με το 80% των CROs να την θεωρούν ως το βασικό εμπόδιο στην υιοθέτηση.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, οι CROs εκτιμούν ότι το AI θα αξιοποιηθεί εντονότερα για τον εντοπισμό απάτης, την παρακολούθηση κυβερνοκινδύνων και τη μοντελοποίηση πιστωτικού κινδύνου.

Εντείνονται οι πιέσεις για εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο

Οι CROs βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για ψηφιακές δεξιότητες. Ωστόσο, το 30% εκτιμούν ότι οι ομάδες διαχείρισης κινδύνου θα συρρικνωθούν τα επόμενα τρία χρόνια, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 16% της περσινής χρονιάς. Το 2024, το 68% των συμμετεχόντων ανέμεναν αύξηση προσλήψεων, έναντι μόλις 49% σήμερα.

Η ψηφιακή επάρκεια – που καλύπτει τεχνολογία, δεδομένα, AI και δεξιότητες προγραμματισμού – αναδεικνύεται πλέον ως το σημαντικότερο σύνολο δεξιοτήτων για τις ομάδες risk management, με το 71% των CROs να την αξιολογούν ως κρίσιμη. Ταυτόχρονα, το 64% σχεδιάζουν την αυτοματοποίηση ρόλων, ενώ το 55% αναμένουν αύξηση υβριδικών ρόλων ανθρώπου-AI. Η αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) αναδεικνύεται σε κεντρικό άξονα προσαρμογής, με το 79% να δίνουν έμφαση στις δεξιότητες δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.

Τα digital assets διευρύνουν το φάσμα κινδύνων

Οι ανησυχίες που σχετίζονται με τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αυξάνονται ταχύτατα, με τον κίνδυνο κυβερνοασφάλειας να φτάνει το 83% και το χρηματοοικονομικό έγκλημα, το 78%. Ωστόσο, η υιοθέτηση παραμένει άνιση: 60% των τραπεζών δεν διαθέτουν ακόμη στρατηγική για τα digital assets, ενώ όσες προχωρούν, εστιάζουν κυρίως σε ζητήματα έκθεσης πελατών σε κίνδυνο (29%) και σε υπηρεσίες σχετικές με digital assets (16%).