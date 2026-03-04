Το πιο υγιεινό ψάρι στον κόσμο, σύμφωνα με ειδικούς

Όσοι λατρεύουν τα θαλασσινά θα ενθουσιαστούν μαθαίνοντας πως υπάρχει ένα είδος ψαριού που θεωρείται πιο υγιεινό από όλα τα άλλα, προσφέροντας μοναδικά οφέλη για την υγεία.

Στην κορυφή της διατροφικής κατάταξης του BBC, αυτή η ποικιλία αναδείχθηκε ως η απόλυτη υπερτροφή (superfood). Ο λόγος για την κοκκινόψαρο (ocean perch). Εκτός από πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, είναι πεντανόστιμο και μπορεί να μαγειρευτεί με αμέτρητους τρόπους.

Διατροφική αξία που εντυπωσιάζει

Αυτή η υπερτροφή πέτυχε την εξαιρετική βαθμολογία 89 στα 100 στη διατροφική κλίμακα. Προσφέροντας μια ισχυρή δόση πρωτεΐνης —περίπου 20 γραμμάρια ανά μερίδα 100γρ.— και με μόλις 79 θερμίδες, το συγκεκριμένο ψάρι είναι παράλληλα χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά. Ωστόσο, τα ευχάριστα νέα για τους λάτρεις του φαγητού δεν σταματούν εδώ.

Το κοκκινόψαρο είναι μόνο μία από τις πολλές τροφές υψηλής θρεπτικής πυκνότητας που αξίζει να προσθέσετε στη διατροφή σας.

Σολομός vs κοκκινόψαρο

Ο σολομός παραμένει σταθερά στις προτιμήσεις του κοινού χάρη στα ωμέγα-3λιπαρά οξέα του, απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, καθώς ο οργανισμός μας δεν μπορεί να τα παράγει φυσικά. Παρόλα αυτά, το κοκκινόψαρο φαίνεται να κερδίζει έδαφος στη συνολική κατάταξη.

Άλλες υπερτροφές που αξίζει να εντάξετε στην διατροφή σας

Το πιο υγιεινό λαχανικό

Μια απρόσμενη τροφή κέρδισε τον τίτλο του «πιο υγιεινού λαχανικού στον πλανήτη», μετά από έρευνα που αποκάλυψε την εξαιρετικά πλούσια περιεκτικότητά του σε θρεπτικά συστατικά.

Με βάση τη μεθοδολογία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η οποία αξιολογεί τα τρόφιμα με βάση τις βιταμίνες και τα μέταλλα, φαίνεται πως η ποικιλία στη διατροφή είναι το κλειδί.

Ξεπερνώντας άλλα θρεπτικά λαχανικά όπως το σπανάκι, το σέσκουλο και τα φύλλα παντζαριού (που συγκέντρωσαν βαθμολογίες κοντά στο 80), το νεροκάρδαμο(watercress) αναδείχθηκε ως το κορυφαίο φυλλώδες λαχανικό με το απόλυτο σκορ 100 στα 100.

Το πιο υγιεινό σνακ

Η Jennifer Di Noia, αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο William Paterson στο New Jersey, δήλωσε: «Οι τροφές που είναι σε υψηλή θέση στην κατάταξη παρέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά ανά θερμίδα».

Την ίδια στιγμή, για όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις επιλογές τους σε θρεπτικά σνακ, ο τίτλος του «πιο υγιεινού σνακ στον κόσμο» απονεμήθηκε στο μέλι, το οποίο διαθέτει εντυπωσιακά οφέλη για τον οργανισμό. Πρόκειται για μια ισχυρή υπερτροφή (superfood) που αξίζει μια θέση στο καθημερινό σας διαιτολόγιο.

Γιατί το μέλι θεωρείται υπερτροφή

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι το μέλι προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα για την ευεξία του ανθρώπου. Ουσιαστικά, είναι ένα φυσικό υγρό σάκχαρο που αποτελείται από γλυκόζη, φρουκτόζη και ποικίλα μέταλλα.

Δεδομένου ότι το μέλι αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από σάκχαρα, ίσως να μην φαίνεται ως η προφανής επιλογή για τακτική κατανάλωση. Ωστόσο, αυτό το συστατικό προσφέρει μια σημαντική ποσότητα φυτικών ενώσεων που προάγουν την υγεία σε κάθε κουταλιά.

Τα οφέλη των αντιοξειδωτικών

Το μέλι είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, τα οποία έχουν επικυρωθεί επιστημονικά για τη συμβολή τους στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ορισμένων παθήσεων, όπως: